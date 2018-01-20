Стало известно о состоянии детей после нападения на школу в Улан-Удэ

Одна из пострадавших семиклассниц до сих пор находится в коме, сообщили медики.
Под наблюдением врачей в Улан-Удэ до сих пор остаются семеро пострадавших при нападении троих подростков на одну из школ в Бурятии, пишет Лайф. Как сообщил журналистам министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев, состояние одной из семиклассниц оценивается как крайне тяжёлое, девочка находится в коме.
— Состояние одной девочки крайне тяжёлое, она остаётся в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ей занимаются специалисты из Санкт-Петербурга, нейрохирурги и нейрореаниматолог, — сообщил Самбуев.
Как отметил министр, в настоящее время в Улан-Удэ прибыли специалисты из Санкт-Петербурга, которые немедленно приступили к проведению операции девочке, получившей травму руки. По предварительным данным, преступник отрубил ей палец.
Также стало известно о состоянии одного из нападавших — Антона. Подросток пытался покончить жизнь самоубийством перед задержанием. По оценкам врачей, его состояние улучшилось, он идёт на поправку.
Напомним, как сообщал Лайф, нападение на школу в Бурятии произошло утром 19 января. В результате случившегося ранения получили семь человек. По версии правоохранителей, атаку спланировали трое учеников: Антон, Александр и Илья. Все они сейчас задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Халатность".
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