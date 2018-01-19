Сожитель активистки организации "Сдай педофила" оказался педофилом

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Задержанный по подозрению в педофилии житель Ярославля, как сообщают сотрудники СУ СК РФ по региону, оказался гражданским мужем активистки добровольческого движения "Сдай педофила".

По данным Следственного комитета, злоумышленник 1987-го года рождения вел переписку с девочкой 2003-го года рождения в сети Интернет, а затем, угрожая потерпевшей публикацией переписки, совершил с ней действия сексуального характера. После того, как родители девочки обратились с заявлением в полицию, а полицейские, соответственно, допросили подозреваемого, он сознался в совершенном преступлении.

"Это сожитель одной из наших активисток. То есть, на примере этого эпизода мы видим, как глубоко укоренилась в обществе проблема педофилии", — говорит Анна Левченко, куратор движения "Сдай педофила".