В Кирове строительный кран упал на жилой дом

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Происшествие в Кирове — на жилой дом упала стрела строительного крана, в результате чего один человек погиб и еще один получил незначительные травмы.

По предварительной информации — в результате падения стрелы автокрана на жилое двухэтажное здание, расположенное на перекрестке улицы Международной организации помощи борцам революции и Октябрьского проспекта, были повреждены две квартиры, а также автомобиль, припаркованный рядом со зданием.

"Один человек погиб, еще один пострадал, его сейчас обследуют в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова. По факту инцидента была организована проверка, которая покажет, как соблюдалось законодательство о промышленной безопасности и градостроительстве", — заявил Денис Сухомлин, помощник прокурора Кировской области по взаимодействию со СМИ.