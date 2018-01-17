Недалеко от Детройта упавший метеорит вызвал землетрясение

Очередное подтверждение астероидной угрозы, постоянно нависающей над нашей планетой, поступило из США, где в окрестностях Детройта упал небольшой метеорит. Которого, тем не менее, хватило, чтобы спровоцировать землетрясение магнитудой в два балла.
"Вспышка и взрыв, которые видели и слышали жители Детройта, не были метеорологическими явлениями. Это последствия падения небольшого метеорита", — заявляют сотрудники Национальной метеорологической службы Соединенных Штатов Америки.
По данным ведомства, объект, прилетевший из космоса, упал в восьми километрах от Нью-Хейвена, населенного пункта, расположенного на северо-востоке от Детройта. Метеорит, по предварительной информации, ничего не разрушил и никого не убил.
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