В Косово убит сербский политик Оливер Иванович‍

В Косово убили одного из лидеров местных сербов, экс-заместителя министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии, Оливера Ивановича. Известного политика, по данным портала Kossev, расстреляли в Косовска-Митровице.
Покушение на Оливера Ивановича было осуществлено около офиса партийной организации "Свобода, демократия, правосудие", которую он возглавлял. Иванович скончался в реанимации, получив пять огнестрельных ранений.
"Мы продолжаем опрашивать свидетелей инцидента, наши сотрудники работают и на месте преступления, и в больнице. Убийство Оливера Ивановича будет расследоваться самым тщательнейшим образом", — говорит Бесима Хоти, заместитель начальника локального отделения косовской полиции.
Сцены из любого фильма ужасов меркнут на фоне этих реально существующих мест, которые можно посетить...
Задержание организатора резни в школе в Перми
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.