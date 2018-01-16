В Косово убит сербский политик Оливер Иванович‍

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В Косово убили одного из лидеров местных сербов, экс-заместителя министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии, Оливера Ивановича. Известного политика, по данным портала Kossev, расстреляли в Косовска-Митровице.

Покушение на Оливера Ивановича было осуществлено около офиса партийной организации "Свобода, демократия, правосудие", которую он возглавлял. Иванович скончался в реанимации, получив пять огнестрельных ранений.

"Мы продолжаем опрашивать свидетелей инцидента, наши сотрудники работают и на месте преступления, и в больнице. Убийство Оливера Ивановича будет расследоваться самым тщательнейшим образом", — говорит Бесима Хоти, заместитель начальника локального отделения косовской полиции.