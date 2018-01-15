В Екатеринбурге поймали маньяка, который убивал и насиловал на протяжении 22 лет

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Правоохранители задержали мужчину, который обвиняется в целой серии убийств и изнасилований, произошедших в Екатеринбурге в период с 1992 по 2014 год. Соответствующей информацией поделилась с прессой Ирина Волк, офпредставитель МВД РФ.

"Маньяком оказался житель Екатеринбурга 1970-го года рождения, который уже был судим за аналогичные преступления. Он намеревался покинуть РФ в ближайшее время, однако был задержан и сейчас находится под стражей", — заявила Волк.

Маньяк, как отмечается, действовал рядом с автомобильными мостами и крупными транспортными развязками. Он нападал на женщин, грабил их и насиловал, угрожая убийством. Иногда угрозы перерастали в конкретные действия — у следствия есть доказательства причастности задержанного как минимум к одному убийству.