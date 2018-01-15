В пермской школе неизвестные напали на детей

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Тревожные новости из города Пермь — сегодня утром на учеников одной из местных школ напали неизвестные в масках, вооруженные холодным оружием. На данный момент известно о восьми раненых учениках.

По другой информации, ранения получили пятеро несовершеннолетних и один педагог. На месте происшествия, то есть в пермской школе номер сто двадцать семь, уже работают многочисленные бригады медиков, а также представители других экстренных служб. Известно, что к школе прибыли и городские власти, в частности, мэр и сотрудники городской администрации.

По данным телеграм-канала Mash, поножовщину в школе устроили сами же ученики, а ранеными оказались подростки, которые пытались их разнять. Один из участников драки, при этом, уже задержан правоохранителями.