Домработница за 6 лет украла из элитной квартиры в Москве 236 тыс долларов

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Столичные правоохранители проверяют сведения о многолетнем хищении денежных средств, которое осуществлялось домработницей. Женщина, время от времени убиравшаяся в элитной квартире, расположенной в районе Хамовников, за шесть лет украла из нее двести тридцать шесть тысяч американских долларов.

В полицию, как сообщают представители Главного управления МВД по Москве, обратился адвокат, который представляет интересы заявительницы. По его словам, в хищении крупной суммы подозревается женщина 1975 года рождения, которая убирала квартиру потерпевшей с 2010 по 2016 год.

"Домработница изготовила дубликат ключа от сейфа и тайно похищала деньги, которые в нем хранились. Общий ущерб составил 236 тысяч долларов", — заявил адвокат.