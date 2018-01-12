Домработница за 6 лет украла из элитной квартиры в Москве 236 тыс долларов

Столичные правоохранители проверяют сведения о многолетнем хищении денежных средств, которое осуществлялось домработницей. Женщина, время от времени убиравшаяся в элитной квартире, расположенной в районе Хамовников, за шесть лет украла из нее двести тридцать шесть тысяч американских долларов.
В полицию, как сообщают представители Главного управления МВД по Москве, обратился адвокат, который представляет интересы заявительницы. По его словам, в хищении крупной суммы подозревается женщина 1975 года рождения, которая убирала квартиру потерпевшей с 2010 по 2016 год.
"Домработница изготовила дубликат ключа от сейфа и тайно похищала деньги, которые в нем хранились. Общий ущерб составил 236 тысяч долларов", — заявил адвокат.
В мире очень много азартных людей, однако, в разных странах страсть к азартным играм разная, да и лю...
Береговая линия у полуострова в Массачусетсе замерзла впервые за 80 лет
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.