Скрывавшегося 15 лет главаря якудзы поймали благодаря вирусному фото

Экс-глава крупнейшего якудза-клана "Ямагути-гуми", Синэхару Сираи, был задержан на территории Таиланда после того, как он на протяжении четырнадцати лет скрывался от японского правосудия. Поймать беглого главаря якудза удалось благодаря вирусной фотографии.
На фото, которое два года назад опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" какой-то таец, изображен пожилой мужчина, покрытый характерными для якудза татуировками. Снимок приобрел определенную популярность и им заинтересовались правоохранители, которые опознали в старике бежавшего из Японии босса мафии.
Семидесятичетырехлетний Синэхару Сираи проживал в чужой стране вместе с новой женой и считал, что ему удалось перехитрить правосудие. Но не тут-то было — теперь мужчину будут судить по обвинению в убийстве главаря другого клана якудза.
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