В Красноярске водитель вёз детей на ёлку в багажнике

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Красноярские полицейские задержали мужчину, который перевозил в багажнике автомобиля детей. Соответствующей информацией поделились с прессой официальные представители локального управления Министерства внутренних дел.

"В Ленинском районе Красноярска был задержан водитель, который перевозил двух несовершеннолетних граждан в багажном отделении автомобиля Toyota Caldina. Водитель пояснил, что таким образом он хотел доставить все свое семейство на ёлку за один раз, потому что в салоне места уже не было", — рассказывают в полиции.

Мужчина заплатит штраф в объеме 3.5 тысяч рублей за неправильную перевозку людей, т.к. число пассажиров автомобиля было за допустимыми пределами, плюс дети в багажнике — это явное нарушение правил перевозки.