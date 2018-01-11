Четверг 11 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» В Красноярске водитель вёз детей на ёлку в багажнике

В Красноярске водитель вёз детей на ёлку в багажнике

Среда, 10 Января 2018 12:20
В Красноярске водитель вёз детей на ёлку в багажнике Фото из открытых источников

Красноярские полицейские задержали мужчину, который перевозил в багажнике автомобиля детей. Соответствующей информацией поделились с прессой официальные представители локального управления Министерства внутренних дел.

 

"В Ленинском районе Красноярска был задержан водитель, который перевозил двух несовершеннолетних граждан в багажном отделении автомобиля Toyota Caldina. Водитель пояснил, что таким образом он хотел доставить все свое семейство на ёлку за один раз, потому что в салоне места уже не было", — рассказывают в полиции.

 

Мужчина заплатит штраф в объеме 3.5 тысяч рублей за неправильную перевозку людей, т.к. число пассажиров автомобиля было за допустимыми пределами, плюс дети в багажнике — это явное нарушение правил перевозки.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости дети

Главное за сутки
Михаил Державин скончался на 82 году жизни Михаил Державин скончался на 82 году жизни Старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года. Как пишут РИА Новости, народный артист России скончался "после продолжительной тяжелой болезни". О дате прощания и похорон будет…
Атаковавшие российские базы в Сирии дроны были запущены из зоны деэскалации "Идлиб" Атаковавшие российские базы в Сирии дроны были запущены из зоны деэскалации "Идлиб" Беспилотники, которые атаковали российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе в ночь на 6 января, были запущены из зоны деэскалации "Идлиб". Об этом заявили 10 января в Минобороны РФ. "Запуск…
США для сдерживания России создают новую ядерную боеголовку США для сдерживания России создают новую ядерную боеголовку В США намерены ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директора Совета…

Читайте также
На трассе в ХМАО восстановлено движение после ДТП с 10 погибшими На трассе в ХМАО восстановлено движение после ДТП с 10 погибшими Движение восстановлено на участке автодороги Ханты-Мансийск - Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее на этом участке дороги при столкновении двух легковых авто погибли…
Поездка на такси в 400 метров обошлась москвичке в 2 млн рублей Поездка на такси в 400 метров обошлась москвичке в 2 млн рублей Поездка в такси на расстояние всего в четыреста метров стоила сорокапятилетней москвичке два миллиона рублей. Нет, это не тариф "Олигарх", а банальная кража, на причастность к которой уже проверяют водителя…
Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил себе в голову из личного оружия Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил себе в голову из личного оружия Высокопоставленный член контролирующего сектор Газа движения ХАМАС выстрелил себе в голову из собственного огнестрельного оружия. Об инциденте, по итогам которого функционер ХАМАС получил тяжелое ранение, сообщили официальные представители организации. По…
Племянник премьер-министра Франции получил ножевое ранение в Израиле Племянник премьер-министра Франции получил ножевое ранение в Израиле Двадцатипятилетний племянник премьер-министра Франции Эдуара Филиппа стал жертвой нападения, когда отдыхал на территории израильского курорта Эйлат. Мужчину, а также двоих его друзей, атаковали злоумышленники, вооруженные холодным оружием. По данным издания…
Фото
Самые сказочные места Венгрии Самые сказочные места Венгрии

Всего чуть более тысячи километров, всего каких-то полтора часа лета самолетом, всего-то сутки в пое...

Видео

 

Береговая линия у полуострова в Массачусетсе замерзла впервые за 80 лет

Самые популярные новости

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Как создать коллектив на гормональном уровне? Как узнать о человеке по его внешности? Как распознать и найти лидера? Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.