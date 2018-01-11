В Красноярске водитель вёз детей на ёлку в багажнике

Красноярские полицейские задержали мужчину, который перевозил в багажнике автомобиля детей. Соответствующей информацией поделились с прессой официальные представители локального управления Министерства внутренних дел.
"В Ленинском районе Красноярска был задержан водитель, который перевозил двух несовершеннолетних граждан в багажном отделении автомобиля Toyota Caldina. Водитель пояснил, что таким образом он хотел доставить все свое семейство на ёлку за один раз, потому что в салоне места уже не было", — рассказывают в полиции.
Мужчина заплатит штраф в объеме 3.5 тысяч рублей за неправильную перевозку людей, т.к. число пассажиров автомобиля было за допустимыми пределами, плюс дети в багажнике — это явное нарушение правил перевозки.
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