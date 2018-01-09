В парадном Петербурга скончался храпящий мужчина

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Происшествие в Петербурге — в парадной дома, расположенного на проспекте Художников, было обнаружено тело мужчины, который, по словам жильцов дома, громко храпел перед смертью.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия после того, как на пульт полиции поступило сообщение о громком храпе, доносящемся из парадной, обнаружили на ступеньках не подающего признаков жизни мужчину, рядом с которым лежала пустая бутылка из-под водки.

"На вид ему сорок - сорок пять лет. Жильцы дома номер 31 по проспекту Художников, где был обнаружен труп, не смогли опознать его личность. Документов при нем тоже не было", — цитирует информационный ресурс politexpert.net полицейских Санкт-Петербурга.