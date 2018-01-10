Племянник премьер-министра Франции получил ножевое ранение в Израиле

Двадцатипятилетний племянник премьер-министра Франции Эдуара Филиппа стал жертвой нападения, когда отдыхал на территории израильского курорта Эйлат. Мужчину, а также двоих его друзей, атаковали злоумышленники, вооруженные холодным оружием.
По данным издания "Уай-нет", инцидент произошел четвертого января — племянник Филиппа получил ножевое ранение. Двое мужчин, которые сопровождали его, тоже получили ножевые ранения.
Подробности нападения остаются неизвестными, однако его факт был подтвержден представителями локальных сил правопорядка. В данный момент полицейские разыскивают преступников, которые напали на французских туристов, а затем скрылись.
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