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Племянник премьер-министра Франции получил ножевое ранение в Израиле

Вторник, 09 Января 2018 14:52
Племянник премьер-министра Франции получил ножевое ранение в Израиле Фото из открытых источников

Двадцатипятилетний племянник премьер-министра Франции Эдуара Филиппа стал жертвой нападения, когда отдыхал на территории израильского курорта Эйлат. Мужчину, а также двоих его друзей, атаковали злоумышленники, вооруженные холодным оружием.

 

По данным издания "Уай-нет", инцидент произошел четвертого января — племянник Филиппа получил ножевое ранение. Двое мужчин, которые сопровождали его, тоже получили ножевые ранения.

 

Подробности нападения остаются неизвестными, однако его факт был подтвержден представителями локальных сил правопорядка. В данный момент полицейские разыскивают преступников, которые напали на французских туристов, а затем скрылись.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости ножевые ранения

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