Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил себе в голову из личного оружия

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Высокопоставленный член контролирующего сектор Газа движения ХАМАС выстрелил себе в голову из собственного огнестрельного оружия. Об инциденте, по итогам которого функционер ХАМАС получил тяжелое ранение, сообщили официальные представители организации.

По уточненным данным, человеком, который случайно выстрелил себе в голову, оказался Имад аль-Алями, экс-член политбюро ХАМАС.

Представители ХАМАС акцентируют внимание на случайности инцидента — выстрел, по их словам, был произведен непреднамеренно, в момент, когда аль-Алями проверял свое личное оружие, находясь в своем доме. Сейчас раненый мужчина находится в медучреждении.