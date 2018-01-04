Четверг 04 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» На трассе в ХМАО восстановлено движение после ДТП с 10 погибшими

На трассе в ХМАО восстановлено движение после ДТП с 10 погибшими

Четверг, 04 Января 2018 08:36
На трассе в ХМАО восстановлено движение после ДТП с 10 погибшими Фото из открытых источников

Движение восстановлено на участке автодороги Ханты-Мансийск - Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее на этом участке дороги при столкновении двух легковых авто погибли десять человек.

 

"Движение восстановили", - сказал собеседник агентства.

 

Ранее сообщалось, что на месте ДТП трасса перекрыта, организовано реверсивное движение, пишет ТАСС.

 

Два легковых автомобиля в среду столкнулись в Октябрьском районе ХМАО на 158-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск - Нягань. В результате ДТП погибли четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет и шестеро взрослых.

 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, оно передано от полиции региональному управлению Следственного комитета.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги ДТП

Главное за сутки
Захарова прокомментировала высылку российских журналистов из Латвии Захарова прокомментировала высылку российских журналистов из Латвии Рига грубо нарушает свои международные обязательства в сфере обеспечения свободы слова. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Латвии о высылке из страны журналистов…
Дональд Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах Дональд Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах Президент США распустил комиссию по проверке предполагаемых фальсификаций на выборах 2016 года и поручил расследование министерству внутренней безопасности США. Об этом сообщается в заявлении главы Белого дома. "Несмотря на значительные…
В Германии выступили за ввод вооруженных миротворцев в Донбасс В Германии выступили за ввод вооруженных миротворцев в Донбасс Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса, сообщает Газета.ру. Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Украины…

Читайте также
Два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку общественного транспорта в Москве Два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку общественного транспорта в Москве Трагедия в столице — рейсовый автобус осуществил наезд на остановку общественного транспорта, расположенную на Сходненской улице. В результате ДТП погибли два человека. "Автобус наехал на остановку, расположенную у тридцать седьмого…
Казахстанские спасатели нашли заблудившегося гражданина РФ Казахстанские спасатели нашли заблудившегося гражданина РФ На территории Казахстана был обнаружен заблудившийся гражданин Российской Федерации — пятидесятисемилетнего мужчину, который не выходил на связь в течение трех суток, разыскали спасатели. Мужчина, как выяснилось, двигался на автомобиле из…
ГУ МВД Москвы: Водитель автобуса въехал в остановку при попытке избежать столкновения ГУ МВД Москвы: Водитель автобуса въехал в остановку при попытке избежать столкновения ДТП в Москве, в результате которого рейсовый автобус въехал в остановку, на которой стояли люди, было спровоцировано попыткой водителя автобуса избежать столкновения с другим транспортным средством. Соответствующее заявление сделали официальные…
Генеральная прокуратура России готовит еще один запрос о международном розыске Уильяма Браудера Генеральная прокуратура России готовит еще один запрос о международном розыске Уильяма Браудера Генеральная прокуратура Российской Федерации повторно запросит о международном розыске Уильяма Браудера, основателя британского фонда Hermitage Capital, которого в России заочно приговорили к девяти годам лишения свободы. Соответствующее заявление сделал Михаил…
Фото
Развенчиваем самые распространенные мифы о Японии Развенчиваем самые распространенные мифы о Японии

Я давно хотел оказаться в Японии и посмотреть, действительно ли там везде роботы и люди, как роботы,...

Видео

 

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина 2018

Самые популярные новости

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.