На трассе в ХМАО восстановлено движение после ДТП с 10 погибшими

Движение восстановлено на участке автодороги Ханты-Мансийск - Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее на этом участке дороги при столкновении двух легковых авто погибли десять человек.
"Движение восстановили", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на месте ДТП трасса перекрыта, организовано реверсивное движение, пишет ТАСС.
Два легковых автомобиля в среду столкнулись в Октябрьском районе ХМАО на 158-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск - Нягань. В результате ДТП погибли четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет и шестеро взрослых.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, оно передано от полиции региональному управлению Следственного комитета.
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