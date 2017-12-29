Генеральная прокуратура России готовит еще один запрос о международном розыске Уильяма Браудера

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Генеральная прокуратура Российской Федерации повторно запросит о международном розыске Уильяма Браудера, основателя британского фонда Hermitage Capital, которого в России заочно приговорили к девяти годам лишения свободы. Соответствующее заявление сделал Михаил Резниченко, официальный представитель Генпрокуратуры.

"Сейчас мы готовим еще один запрос о международном розыске Уильяма Браудера, который должен быть задержан и экстрадирован в РФ. Предыдущий запрос был отклонен, однако сегодняшнее решение Тверского суда Москвы дает новые основания для выполнения запроса", — заявил Резниченко.

Уильяма Браудера, напомним, признали виновным в уклонении от выплаты налогов на три с лишним миллиарда рублей и преднамеренном банкротстве.