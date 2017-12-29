ГУ МВД Москвы: Водитель автобуса въехал в остановку при попытке избежать столкновения

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ДТП в Москве, в результате которого рейсовый автобус въехал в остановку, на которой стояли люди, было спровоцировано попыткой водителя автобуса избежать столкновения с другим транспортным средством. Соответствующее заявление сделали официальные представители ГУ МВД столицы.

Ранее сообщалось, что в результате наезда автобуса на остановку в районе дома 37 по улице Сходненской погибли два человека, однако позже выяснилось, что эта информация не соответствует действительности — погибших нет. Есть, однако, пострадавшие — их, как уточняется, трое.

В данный момент в районе ДТП на северо-западе Москвы затруднено движение автомобильного транспорта — на месте ЧП скопилось большое количество автомобилей полиции, скорой помощи и спасательных служб, провоцирующих дорожный затор.