В Химках мужчина открыл стрельбу из ружья, когда рабочие уронили на его дом спиленное дерево

Стрельба в подмосковных Химках. Мужчина открыл огонь из ружья после того, как на его дом упало дерево, которое спилили рабочие.
Информацию об этом сообщили в подмосковных правоохранительных органах в четверг, 28 декабря.
"По адресу 2-ой Чапаевский переулок рабочие спилили дерево, которое в последствии упало на жилой дом. Владелец дома начал стрелять в воздух из ружья" - сообщили журналистам в правоохранительных органах.
Сообщается, что пострадавших в данном инциденте нет. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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