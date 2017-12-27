Стрельба на фабрике "Меньшевик": Переговоров со стрелком не было

Сегодня, 27 декабря, бывший владелец фабрики "Меньшевик" устроил стрельбу в здании производственного предприятия. Как сообщается, причиной стрельбы мог стать конфликт.
На данный момент СМИ стало известно, что переговоры со стрелком не проводились.
Об этом сообщил Юрий Титов, сотрудник московской полиции.
Титов сообщил, что сейчас сотрудники полиции, Росгвардии и спецслужбы проверяют территорию фабрики, пока обнаружить стрелявшего не удалось.
В результате стрельбы погиб один человек. Информации о пострадавших нет, добавил Титов.
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