Следственный комитет: Экс-журналистку из Краснодарского края застрелил ее супруг в ходе ссоры

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В Краснодарском крае расследуют убийство бывшего журналиста районного телевидения Жанны Вебер. Женщину, по данным следствия, застрелил супруг в ходе бытового конфликта.

"Согласно имеющимся у нас данным, речь идет о ссоре, которая вспыхнула между мужем и женой. В какой-то момент мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в женщину, попав ей в голову. В результате потерпевшая скончалась, находясь в карете скорой помощи. По факту преступления было инициировано уголовное производство", — рассказывает Наталья Смяцкая, старший помощник начальника управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Супруги, по уточненным сведениям, не жили вместе, однако состояли в официальном браке. Убийца Жанны Вебер скрылся после инцидента.