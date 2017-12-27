Следственный комитет: Экс-журналистку из Краснодарского края застрелил ее супруг в ходе ссоры

В Краснодарском крае расследуют убийство бывшего журналиста районного телевидения Жанны Вебер. Женщину, по данным следствия, застрелил супруг в ходе бытового конфликта.
"Согласно имеющимся у нас данным, речь идет о ссоре, которая вспыхнула между мужем и женой. В какой-то момент мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в женщину, попав ей в голову. В результате потерпевшая скончалась, находясь в карете скорой помощи. По факту преступления было инициировано уголовное производство", — рассказывает Наталья Смяцкая, старший помощник начальника управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
Супруги, по уточненным сведениям, не жили вместе, однако состояли в официальном браке. Убийца Жанны Вебер скрылся после инцидента.
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