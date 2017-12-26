После ДТП в Твери шесть пассажиров маршрутки госпитализированы

Шесть человек пострадали при столкновении маршрутного микроавтобуса Peugeot и грузовой "Газели" в Твери. Все пострадавшие госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Происшествие случилось во вторник, 26 декабря.
"Столкновение автомобилей произошло около 11:05 мск 26 декабря на улице Бориса Полевого в Твери. По предварительной информации, водитель грузовика пытался развернуться на пешеходном переходе и не уступил дорогу едущему по встречной полосе микроавтобусу Peugeot. Пострадали шесть пассажиров", - сообщили в пресс-службе.
Всех пострадавших на машинах скорой помощи доставили в городскую больницу.
"Степень травм различная - от ссадин и ушибов до закрытой черепно-мозговой травмы, но это диагноз еще не подтвержден", - уточнили в ГИБДД.
В пресс-службе добавили, что по факту ДТП проводится проверка, после получения заключения врачей будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела против виновника аварии.
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