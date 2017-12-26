Сахалинскую пенсионерку, которая вышла на балкон покурить, сдуло ураганным ветром

Чрезвычайное происшествие в Шахтерске, что на Сахалине — пожилая женщина выпала с расположенного на четвертом этаже балкона из-за особенно сильного порыва ураганного ветра, бушующего в регионе уже два дня.
По информации, которую подтвердили сотрудники ЦРБ Углегорска, пенсионерка вышла на балкон покурить, однако ураганный ветер, достигающий скорости в сорок метров в секунду, просто сдул ее. В данный момент женщина госпитализирована с травмами, характер и степень которых не уточняется.
Примечательно, что выпавшую с балкона женщину не удалось доставить в госпиталь на машине скорой помощи, так как автомобиль не смог подъехать к месту ЧП из-за сугробов. В итоге, семидесятилетнюю бабушку доставили в медицинское учреждение в ковше погрузчика.
Беркли Пит был открыт в 1955 году в штате Монтана компанией Anaconda Copper в качестве карьера по до...
Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.