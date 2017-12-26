Сахалинскую пенсионерку, которая вышла на балкон покурить, сдуло ураганным ветром

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Чрезвычайное происшествие в Шахтерске, что на Сахалине — пожилая женщина выпала с расположенного на четвертом этаже балкона из-за особенно сильного порыва ураганного ветра, бушующего в регионе уже два дня.

По информации, которую подтвердили сотрудники ЦРБ Углегорска, пенсионерка вышла на балкон покурить, однако ураганный ветер, достигающий скорости в сорок метров в секунду, просто сдул ее. В данный момент женщина госпитализирована с травмами, характер и степень которых не уточняется.

Примечательно, что выпавшую с балкона женщину не удалось доставить в госпиталь на машине скорой помощи, так как автомобиль не смог подъехать к месту ЧП из-за сугробов. В итоге, семидесятилетнюю бабушку доставили в медицинское учреждение в ковше погрузчика.