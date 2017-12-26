Новое ЧП в Москве - столкнулись две маршрутки

Еще одно ДТП с участием пассажирского транспорта произошло уже на Востоке Москвы. Как сообщили осведомленные источники, там произошло столкновение маршрутных такси. Пока речь идет о двоих пострадавших. Напомним, сегодня рейсовый автобус, следовавший из Сколково до "Славянского бульвара", въехал в многолюдный подземный переход, в результате чего 5 человек погибло, более 10 получили ранения.
Как стало известно, мэр Москвы уже дал поручение Департаменту транспорта столицы провести внеплановые проверки автопарков частных перевозчиков в связи с резонансными ДТП. Также мэрия Москвы окажет материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в результате ДТП с участием автобуса на Кутузовском проспекте.
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