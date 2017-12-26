Наезд в Москве около метро «Славянский бульвар»: Водитель назвал причину +фото

Резонансное ДТП произошло сегодня в Москве около станции метро «Славянский бульвар» (смотрите видео ниже).
Водитель автобуса совершил наезд на толпу людей.
По последним данным, в результате наезда погибли пять человек, более 10 получили ранения.
Как удалось выяснить у водителя - причина ДТП состоит в том, что он перепутал педали тормоза и газа.
Северная сторона Гранд Каньона открывает очень много возможностей для исследования этого уникального...
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