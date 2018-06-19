Начал работу новый Интернет-сервис для продвижения бизнеса - Robypromoter

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Сервис представляет собой платформу для размещения и распространения бизнес-предложений компаний. Функционал сервиса позволяет разносторонне и эффектно представить практически любые товары или услуги компаний.

Группой разработчиков "Робиком" создан и начал работу Интернет-сервис для продвижения товаров и услуг малого и среднего бизнеса - Robypromoter. Сервис представляет собой платформу для размещения бизнес-предложений компаний в виде так называемых Roby-проектов.

Roby-проект это проект продвижения бизнеса компании, в который можно добавлять неограниченное количество материалов, фото и видеоальбомов. Материалы могут быть информационными и мотивационными. Информационные материалы (описания товаров, услуг, каталоги, прайсы и т.п.) позволяют подробно описать и представить любой товар или услугу компании. Мотивационные материалы (промокоды, купоны на скидку, пригласительные билеты и т.д.) – маркетинговые инструменты, позволяющие активнее привлекать потенциальных клиентов на корпоративный сайт, в офис или магазин.

У сервиса есть свой персонаж – Роби! Это симпатичный робот, который является лицом сервиса. Он предлагает размещенные материалы посетителям сайта, дает полезные советы, раздает промокоды новым пользователям!

Роби уже продвигает более 450 бизнесов. Каждый проект, размещается на сервисе бесплатно до 2-3 месяцев. За это время можно оценить эффективность продвижения своего бизнеса на сервисе и принять решение о дальнейшем его использовании. Причем сам проект и дальше размещается бесплатно. При нулевом балансе проекта есть ограничения на показ размещенных материалов и на странице проекта начинают показываться конкурентные предложения.

В качестве дополнительных инструментов продвижения бизнеса каждый пользователь сервиса может предложить к публикации свои статьи, новости или экспертные мнения (они размещаются внутри статей). Статьи и новости сегментируются по отраслевым категориям. В статьях можно размещать ссылки на свои корпоративные сайты или на проекты, размещенные на сервисе. В экспертных мнениях можно размещать ссылки на проекты или на любой материал проекта.

Зачем это нужно вашему бизнесу? Почему стоит попробовать продвижение бизнеса на этом сервисе? В наш информационный век легко затеряться в океане информации. Сервис предоставляем еще один канал доступа к вашей потенциальной аудитории. Размещая информацию о себе, своей компании или своем проекте на этом сайте, вы делаете эффективную рекламу своему бизнесу, бренду или проекту!

Небольшое время работы сервиса показывает хорошие статистики по продвижению тех или иных проектов. Статистики зависят от качества размещенных проектов, количества размещенных материалов в проектах.

Что бы оценить эффективность продвижения своего бизнеса на сервисе, нужно пробовать. Возьмите нашего Роби на работу в свою компанию в качестве стажера. Через два-три месяца решите – взять его на постоянную работу или уволить!