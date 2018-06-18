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Venus Medtech выходит на рынок Северной Америки

Понедельник, 18 Июня 2018 15:19
Venus Medtech выходит на рынок Северной Америки Фото из открытых источников

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, и ВАНКУВЕР (VANCOUVER), Канада, 14 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- 12 июня 2018 года хирургами Больницы «Сент-Пол» в канадском Ванкувере были успешно проведены две операции по имплантации саморасширяющегося легочного клапана VenusP-Valve. Это первый случай использования транскатетерных клапанных продуктов Venus Medtech в Северной Америке. Компания продолжает наращивать масштабы своего международного присутствия.

 

Несмотря на тот факт, что методы хирургического лечения врожденных заболеваний сердца за последние десятилетия претерпели значительные изменения, операции на выводном тракте правого желудочка (RVOT) по-прежнему могут приводить к хронической регургитации легочного клапана, требующей хирургической или чрескожной имплантации.

 

Чрескожная имплантация легочного клапана представляет собой успешную альтернативу хирургическому вмешательству. Однако, существующие на сегодняшний день баллонно-расширяемые чрескожные клапаны подходят только для выводных трактов, реконструированных с использованием цилиндрических хирургических трубок. Лечение пульмонарной регургитации после предшествующего наложения заплаты на RVOT традиционно ограничивалось хирургическим вмешательством. В первую очередь, это обусловлено ограниченным спектром доступных размеров баллонно-расширяемых клапанов, подходящих для значительно расширенных выводных трактов.

 

Саморасширяющийся клапан VenusP был разработан специально для чрескожного применения к RVOT с целью решения проблемы заполнения увеличенных выводных трактов. Этот имплантат способен удовлетворить потребности более чем 85% пациентов, желающих избежать стернотомии и сердечно-легочного байпаса в ходе традиционных операций по замене клапана.

 

Операции по трансплантации инновационных клапанов были подвергнуты два пациента, ранее прошедшие процедуру хирургической коррекции заплаты трахеоэзофагеальной фистулы. По результатам консилиума д-р Рональд Карере (Ronald G Carere) и д-р Мунир Риахи (Mounir Riahi) (Больница «Сент-Пол», Канада) согласились с д-ром Шакилом Куреши (Shakeel Qureshi) (Детская больница Эвелины, Великобритания) и д-ром Чжаном Гэцзюнем (Gejun Zhang) (Больница «Фувай», Китай), что по причине высокого риска ревентрикулотомии существующие на сегодняшний день транскатетерные легочные клапаны не подходили для использования в данных конкретных случаях. Команда экспертов выбрала клапан VenusP-Valve как самое подходящее устройство для решения поставленной задачи. Д-р Карере отметил: «VenusP-Valve показал превосходные результаты, а система его доставки отличается удивительной простотой. Мы рады получить это устройство в нашем центре и с нетерпением ждем возможности расширить его применение в Канаде».

 

В последние годы транскатетерные искусственные сердечные клапаны, разработанные компанией Venus Medtech, привлекают все больше внимания в профессиональных кругах по всему миру. Компания уже получила более 200 заявок из 30 стран мира от претендентов на участие в предстоящем международном многоцентровом клиническом исследовании VenusP-Valve.  Первая успешная имплантация VenusP-Valve в Канаде ознаменовала официальный выход китайской компании на североамериканский рынок. Venus Medtech планирует приступить к клиническим исследованиям FDA в 2019 году.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/705354/Transcatheter_Pulmonary_Valve_VenusP_Valve.jpg

 

 

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цзюань Ву (Juan Wu), +86-10-5272-3096, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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