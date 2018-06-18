«Европейская Электротехника» - лидер конкурентных продаж

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«Европейская Электротехника» получила первый приз в номинации «Лидер импортозамещения». За 2017 год наша компания успешно выполнила несколько тысяч контрактов для крупнейших российских заказчиков из всех отраслей экономики.

В Москве в рамках ежегодного форума «День Поставщика» прошла церемония вручения премии «Лидер конкурентных продаж». Это ежегодный профессиональный конкурс для компаний, которые участвуют в закупках корпоративного и государственного сектора. На мероприятии собрались вместе лучшие практики рынка, которые теперь стали достоянием всего профессионального сообщества.

На звание лучших поставщиков России претендовали 450 компаний из различных отраслей. Такая активность участников показывает заинтересованность компаний в независимой оценке результатов своей работы, желание поделиться опытом. Общественный совет премии, состоящий из представителей отраслевых объединений и экспертов рынка. В финал вышли только 76 компаний.

«Европейская Электротехника» получила первый приз в номинации «Лидер импортозамещения». За 2017 год наша компания успешно выполнила несколько тысяч контрактов для крупнейших российских заказчиков из всех отраслей экономики.

Напомним, что в 2017 году «Европейская Электротехника» также приняла участие в мероприятии и получила гран-при конкурса.