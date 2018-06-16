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Infortrend EonStor GSe Pro 3000 – NAS c гибкой масштабируемостью для малого и среднего бизнеса

Суббота, 16 Июня 2018 20:29
Infortrend EonStor GSe Pro 3000 – NAS c гибкой масштабируемостью для малого и среднего бизнеса Фото из открытых источников

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 13 июнь 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сообщила сегодня, что серия EonStor GSe Pro 3000, созданная специально для нужд малого и среднего бизнеса и характеризующаяся максимальной масштабируемостью и экономически эффективный NAS, пополнила линейку c универсальными iSCSI и FC хост-портами от Infortrend, отличающихся высочайшей производительностью операций считывания/записи (3500/1800 MB/s), возможностью расширения до 5,2 ПБ и модульной конструкцией.  Встроенное управляющее программное обеспечение EonOne обеспечивает стандартизированный веб-интерфейс, позволяющий IT-персоналу одновременно управлять несколькими устройствами, что значительно снижает сложность подобных процессов.

 

Системы EonStor GSe Pro 3000 оснащена встроенным шлюзом облачного хранилища для легкой интеграции с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Microsoft Azure, Google Cloud и Alibaba Cloud. В результате предприятия получают возможность шифровать и передавать данные в облако для резервного копирования или архивирования. Продуманный режим Cloud Cache позволяет пользователям сохранять часто используемые («горячие») данные на локальных дисках для ускоренного считывания, а информацию, доступ к которой осуществляется реже, («холодные» данные) - в облаке с помощью функции Cloud Backup. Хранилища также поддерживают кроссплатформенный обмен данными и возможность «горячего» расширения, что в полной мере удовлетворяет потребности малого и среднего бизнеса в дальнейшем увеличении масштабов систем и повышении их производительности.

 

Благодаря унифицированной инфраструктуре, объединяющей современную архитектуру NAS и SAN в единой системе, а также при помощи высокостабильного доступа блочного уровня и надежной технологии RAID, GSe Pro 3000 обеспечивает высокую производительность хранилища с передовыми показателями расширяемости на уровне PB (посредством 14 JB 3016SA или 7 JB 3060SA с поддержкой до 436 HDD-дисков). Эти исключительные характеристики нового решения обеспечивают предприятиям малого и среднего бизнеса возможность быстрого развития без необходимости беспокоиться о будущем увеличении  объемов данных.

 

«Мы разрабатывали EonStor GSe Pro 3000 как самое масштабируемое и рентабельное NAS-решение для МСП, использующее передовую технологию RAID от Infortrend, являющейся результатом 25-летних усилий наших разработчиков, и отличающуюся надежностью корпоративного уровня. Благодаря возможностям встроенного шлюза облачного хранилища, СХД способна с легкостью удовлетворять потребности предприятий в облачном резервировании или синхронизации данных. Этот продукт определенно станет лучшим вариантом для малого и среднего бизнеса», - прокомментировал Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования продукции Infortrend.

 

Для получения дополнительной информации о серии EonStor GSe Pro 3000 нажмите здесь.

 

О компании Infortrend

 

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.infortrend.com/.

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Infortrend Technology, Inc., Уилсон Сун (Wilson Sung), Тел.: +886-2-2226-0126 8300, Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov), Тел.: +886-2-2226-0126 8309, Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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