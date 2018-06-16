skyDSL превосходит все ожидания стран Евросоюза, планируя к 2020 году предоставить каждому доступ к Интернету со скоростью 50 Мб/с

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БЕРЛИН, June 13, 2018/PRNewswire/ -- ЕС не способен добиться поставленной задачи обеспечить 100% населения высокоскоростным наземным Интернетом

Международный провайдер телекоммуникационных услуг skyDSL при сотрудничестве с Eutelsat, европейским оператором спутниковой телекоммуникации, запускает сегодня новый общедоступный Интернет со скоростью 50 Мб/с по фиксированному тарифу. Благодаря этому предложению skyDSL превзойдет своих наземных конкурентов, предлагая 100% широкомасштабный охват в 20 европейских странах, даже в сельских и удаленных районах.

"Это отличная новость для всех регионов с недостаточным или отсутствующим предложением этой услуги, - говорит управляющий директор skyDSL Group Ян Хессе (Jan Hesse). – Особенно после недавнего опубликования Европейской счетной палатой (ECA) специального отчета, в котором говорится о том, что в настоящее время проблематично обеспечить полный доступ к высокоскоростному Интернету в большинстве стран-членов ЕС и в данный момент охват в сельских регионах половины европейских стран составляет менее 50 %. Согласно предоставленной в отчете информации, цель ЕС обеспечить доступ всего населения к Интернету со скоростью более 30 Мб/с в настоящее время не может быть достигнута".

В последнее время доступ к сети Интернет стал не только одной из основных потребностей повседневной жизни, но также и краеугольным камнем экономического и социального развития всех регионов. Все эксперты согласны, что обеспечение повсеместного доступа к высокоскоростному Интернету является ключевым моментом для непрерывного развития международной конкурентоспособности Европы, учитывая тот факт, что в обратном случае будет наблюдаться отток жителей из этих регионов. Отчет призывает политических деятелей стимулировать технологическое развитие, которое действительно пойдет на пользу всем гражданам.

Очевидно, что проведение оптоволоконных и xDSL сетей в сельских регионах нецелесообразно. Строительство и эксплуатация таких сетей требуют значительных затрат и экономически невыгодны. Инвестиции, которые могли бы быть выделены на эти цели, не окупят себя в наше время стремительно развивающихся технологий. Отсутствие развития беспроводных технологий приведет к социальной изоляции и обнищанию населения сельских местностей, в результате которого будет происходить нежелательная, но неизбежная миграция компаний, а за ними и сельского населения, в города.

Даже если спутниковый Интернет не может составить полноценную конкуренцию наземным сетям, это единственное реальное и эффективное решение проблемы обеспечения доступа к высокоскоростному Интернету всего населения в будущем. Только спутниковые технологии, обеспечивающие равноценный доступ каждому, являются самыми современными и демократичными технологиями. Особенно если принять во внимание, что себестоимость их обслуживания в расчете на одного пользователя уже ниже оптоволоконных или 5G сетей.

Молодежь сейчас все больше доверяет беспроводным технологиям. Можно предположить, что в будущем инвестиции в наземную инфраструктуру будут окупаться все меньше и меньше. В то же время, международные проекты в спутниковом секторе показывают, насколько может продвинуться технология. LEO (низких околоземных орбит) и MEO (средних околоземных орбит) спутники для высокоскоростного Интернета или приема без обычных спутниковых антенн принесут огромный вклад в развитие спутниковых беспроводных технологий. Учитывая это, нет сомнений, что в Европе предстоит еще много сделать, чтобы идти в ногу с этой тенденцией. Сегодня, как никогда ранее, мы должны продолжать сохранять наше благосостояние с помощью экономически эффективных и перспективных инвестиций.

Привлекательное предложение skyDSL обеспечит каждому неограниченный доступ к сети Интернет со скоростью 50 Мб/с в любом месте. Премиум-пакет skyDSL2+ FLAT L, предназначенный для частных клиентов, включает спутниковый модем и телефонию по фиксированному тарифу 49,80 евро в месяц, включая бонус за лояльность. Для корпоративных и профессиональных пользователей skyDSL также предлагает линейку решений по подключению и эксплуатации высокоскоростного Интернета. Спутниковые соединения skyDSL предлагают оригинальную и привлекательную технологическую альтернативу и пакеты доступа к сети Интернет для частных пользователей и компаний в сельской местности, сравнимые с такими пакетами в городских регионах.

Более подробную информацию можно получить на сайте http://www.skydsl.eu.

О компании skyDSL

Компании skyDSL Europe B.V. и skyDSL Deutschland GmbH являются дочерними предприятиями skyDSL Global GmbH, международной группы компаний, специализирующейся на предоставлении услуг широкополосной спутниковой связи в телекоммуникационном секторе. Компания skyDSL занимается внедрением инноваций в сфере спутниковой связи уже более 20 лет и на сегодняшний момент предлагает свои продукты и решения спутниковой связи в 20 странах Европы.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

skyDSL Europe B.V.

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Тел.: +39-0695-2828-99

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Бельгия

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skyDSL Deutschland GmbH

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Германия

Тел.: +49-30-590086-671

Дополнительная контактная информация представлена на сайте http://www.skydsl.eu

Головной офис

skyDSL Global GmbH

Waldstr. 86 - 90

13409 Берлин

Германия

Источник

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10047

Source:

skyDSL Europe B.V.