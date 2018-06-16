Суббота 16 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» skyDSL превосходит все ожидания стран Евросоюза, планируя к 2020 году предоставить каждому доступ к Интернету со скоростью 50 Мб/с

skyDSL превосходит все ожидания стран Евросоюза, планируя к 2020 году предоставить каждому доступ к Интернету со скоростью 50 Мб/с

Суббота, 16 Июня 2018 18:19
skyDSL превосходит все ожидания стран Евросоюза, планируя к 2020 году предоставить каждому доступ к Интернету со скоростью 50 Мб/с Фото из открытых источников

БЕРЛИН, June 13, 2018/PRNewswire/ -- ЕС не способен добиться поставленной задачи обеспечить 100% населения высокоскоростным наземным Интернетом 

 

Международный провайдер телекоммуникационных услуг skyDSL при сотрудничестве с Eutelsat, европейским оператором спутниковой телекоммуникации, запускает сегодня новый общедоступный Интернет со скоростью 50 Мб/с по фиксированному тарифу. Благодаря этому предложению skyDSL превзойдет своих наземных конкурентов, предлагая 100% широкомасштабный охват в 20 европейских странах, даже в сельских и удаленных районах.

 

"Это отличная новость для всех регионов с недостаточным или отсутствующим предложением этой услуги, - говорит управляющий директор skyDSL Group Ян Хессе (Jan Hesse). – Особенно после недавнего опубликования Европейской счетной палатой (ECA) специального отчета, в котором говорится о том, что в настоящее время проблематично обеспечить полный доступ к высокоскоростному Интернету в большинстве стран-членов ЕС и в данный момент охват в сельских регионах половины европейских стран составляет менее 50 %. Согласно предоставленной в отчете информации, цель ЕС обеспечить доступ всего населения к Интернету со скоростью более 30 Мб/с в настоящее время не может быть достигнута".

 

В последнее время доступ к сети Интернет стал не только одной из основных потребностей повседневной жизни, но также и краеугольным камнем экономического и социального развития всех регионов. Все эксперты согласны, что обеспечение повсеместного доступа к высокоскоростному Интернету является ключевым моментом для непрерывного развития международной конкурентоспособности Европы, учитывая тот факт, что в обратном случае будет наблюдаться отток жителей из этих регионов. Отчет призывает политических деятелей стимулировать технологическое развитие, которое действительно пойдет на пользу всем гражданам.

 

Очевидно, что проведение оптоволоконных и xDSL сетей в сельских регионах нецелесообразно. Строительство и эксплуатация таких сетей требуют значительных затрат и экономически невыгодны. Инвестиции, которые могли бы быть выделены на эти цели, не окупят себя в наше время стремительно развивающихся технологий. Отсутствие развития беспроводных технологий приведет к социальной изоляции и обнищанию населения сельских местностей, в результате которого будет происходить нежелательная, но неизбежная миграция компаний, а за ними и сельского населения, в города.

 

Даже если спутниковый Интернет не может составить полноценную конкуренцию наземным сетям, это единственное реальное и эффективное решение проблемы обеспечения доступа к высокоскоростному Интернету всего населения в будущем. Только спутниковые технологии, обеспечивающие равноценный доступ каждому, являются самыми современными и демократичными технологиями. Особенно если принять во внимание, что себестоимость их обслуживания в расчете на одного пользователя уже ниже оптоволоконных или 5G сетей.

 

Молодежь сейчас все больше доверяет беспроводным технологиям. Можно предположить, что в будущем инвестиции в наземную инфраструктуру будут окупаться все меньше и меньше. В то же время, международные проекты в спутниковом секторе показывают, насколько может продвинуться технология. LEO (низких околоземных орбит) и MEO (средних околоземных орбит) спутники для высокоскоростного Интернета или приема без обычных спутниковых антенн принесут огромный вклад в развитие спутниковых беспроводных технологий. Учитывая это, нет сомнений, что в Европе предстоит еще много сделать, чтобы идти в ногу с этой тенденцией. Сегодня, как никогда ранее, мы должны продолжать сохранять наше благосостояние с помощью экономически эффективных и перспективных инвестиций.

 

Привлекательное предложение skyDSL обеспечит каждому неограниченный доступ к сети Интернет со скоростью 50 Мб/с в любом месте. Премиум-пакет skyDSL2+ FLAT L, предназначенный для частных клиентов, включает спутниковый модем и телефонию по фиксированному тарифу 49,80 евро в месяц, включая бонус за лояльность. Для корпоративных и профессиональных пользователей skyDSL также предлагает линейку решений по подключению и эксплуатации высокоскоростного Интернета. Спутниковые соединения skyDSL предлагают оригинальную и привлекательную технологическую альтернативу и пакеты доступа к сети Интернет для частных пользователей и компаний в сельской местности, сравнимые с такими пакетами в городских регионах.

Более подробную информацию можно получить на сайте http://www.skydsl.eu.

 

О компании skyDSL  

Компании skyDSL Europe B.V. и skyDSL Deutschland GmbH являются дочерними предприятиями skyDSL Global GmbH, международной группы компаний, специализирующейся на предоставлении услуг широкополосной спутниковой связи в телекоммуникационном секторе. Компания skyDSL занимается внедрением инноваций в сфере спутниковой связи уже более 20 лет и на сегодняшний момент предлагает свои продукты и решения спутниковой связи в 20 странах Европы.

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

skyDSL Europe B.V. 

Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Франция 

Тел.: +33-173-039-999

Италия 

Тел.: +39-0695-2828-99

Испания 

Тел.: +34-919-04-0899

Бельгия 

Тел.: +32-2896-6499

skyDSL Deutschland GmbH 

Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Германия 

Тел.: +49-30-590086-671

 

Дополнительная контактная информация представлена на сайте http://www.skydsl.eu 

Головной офис

skyDSL Global GmbH 

Waldstr. 86 - 90 

13409 Берлин

Германия

 

Источник

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10047 

 

Source:

skyDSL Europe B.V.

 

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
Главное за сутки
Трамп назвал главу Еврокомиссии убийцей, а Париж - убежищем террористов Трамп назвал главу Еврокомиссии убийцей, а Париж - убежищем террористов Дональд Трамп в обращении с остальными участниками саммита G7 в Канаде вел себя грубо и вызывающе, несколько раз назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "жестоким убийцей", а президенту Франции Эмманюэлю Макрону…
В ПМР прокомментировали инициативу вывести российские войска из Приднестровья В ПМР прокомментировали инициативу вывести российские войска из Приднестровья Никакие решения о выводе российских войск из Приднестровья не могут приниматься без учета мнения Тирасполя, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. В пятницу глава министерства иностранных дел и европейской…
Роналду признан лучшим игроком матча Португалия—Испания Роналду признан лучшим игроком матча Португалия—Испания Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом матча группового этапа чемпионата мира-2018 в России с командой Испании, сообщается на официальном сайте ФИФА. Встреча группы В, состоявшаяся в Сочи, завершилась…

Читайте также
Как будут повышать пенсионный возраст в России? Как будут повышать пенсионный возраст в России? Рассматривая проект закона о повышении пенсионного возраста, Государственной думе Российской Федерации предстоит решать "очень тонкую задачу" — говорит Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. "Это очень и очень…
Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин…
Мужчина во время рыбалки достал со дна озера сейф с сокровищами Мужчина во время рыбалки достал со дна озера сейф с сокровищами Житель Великобритании, решивший стать кладоискателем после просмотра тематической телевизионной программы, вооружился мощным магнитом и отправился к ближайшему озеру, из которого извлек увесистый сейф с сокровищами. Звучит как полнейший вымысел, однако…
Эксперты назвали продукт, который поможет улучшить память Эксперты назвали продукт, который поможет улучшить память Активные химические соединения на основе серы, которыми богат обыкновенный репчатый лук, делают этот продукт чрезвычайно полезным для головного мозга. Репчатый лук, в частности, помогает улучшить память, а также оптимизировать работу…
Фото
Самое красивое место в Англии Самое красивое место в Англии

Спокойная красота этого типично английского пейзажа стоит в противоречии с его зловещей репутацией. ...

Видео

 

Все голы сборной России в матче с Саудовской Аравией 5-0

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Если вы каждый месяц будете откладывать понемногу, то уже через год вы с удивлением обнаружите, как немного у вас накопилось.

Еще »
Самые популярные материалы
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой? Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Бизнес и производство
Как выбрать поставщика промышленного оборудования Как выбрать поставщика промышленного оборудования
Работа любого предприятия зависит от того, насколько надежно оборудование, поэтому для получения максимального эффекта регулярно вводятся новые технологии. Только лучшее оборудование, используемое в промышленности, позволит выпускать качественные товары и продукцию, принесет реальную пользу за счет экономии времени и улучшения условий работы человека. Следует выбирать тщательно…
Монтаж вентиляционного оборудования: что нужно знать Монтаж вентиляционного оборудования: что нужно знать
Вентиляционные системы являются неотъемлемой частью современного помещения. С их помощью осуществляется проникновение воздуха и создается оптимальный микроклимат. По этой причине вентиляцию используют как в домах жилого типа, так и в промышленных сооружениях. Проектирование и монтаж систем вентиляции выполняет компания ФАМАстрой, но перед тем как доверить…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.