Joint Commission International назначает нового руководителя по вопросам повышения качества медицинского ухода

ОК БРУК (OAK BROOK), Иллинойс, 12 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Joint Commission International (JCI) рада сообщить о назначении магистра медсестринства, дипломированной медсестры и магистра делового администрирования Франсин Уэстергаард (Francine Westergaard) на должность главного консультанта JCI в европейском регионе. Она станет главным контактным лицом для существующих и будущих клиентов, нуждающихся в консалтинговых сервисах и технической поддержке в этом быстро развивающемся регионе.

Г-жа Уэстергаард присоединилась к команде JCI в 2007 году. До недавних пор она занимала пост главного консультанта в ближневосточном регионе. В сферу ее компетенции входит оценка операционных аспектов с использованием предусмотренных стандартами JCI эталонных показателей высококачественного ухода и обеспечения безопасности пациентов. На протяжении своей международной карьеры г-на Уэстергаард принимала участие в консультировании и обучении персонала крупных медицинских учреждений и систем здравоохранения Северной и Южной Америки, Азиатско-тихоокеанского региона, Европы, Африки и Ближнего Востока. Франсин располагает более чем 30-летним опытом работы в медицинской практике, обучении, администрировании и научно-исследовательской деятельности. На ее счету - многочисленные руководящие должности как в стационарных, так и в амбулаторных медицинских учреждениях. Г-жа Уэстергаард имеет дипломы магистра медсестринства и делового администрирования.

Франсин является признанным экспертом в организационной оценке, обучении персонала, разработке, управлении и реализации проектов. Она использует весь свой опыт и компетенцию в процессе аккредитации новых организаций и существующих клиентов в европейском регионе.

«Я отлично понимаю динамику сложных систем здравоохранения и приношу с собой оптимальные решения как для стационарного, так и для амбулаторного ухода, - прокомментировала г-жа Уэстаргаард. - Все мы сталкиваемся с одними и теми же клиническими сложностями и задачами. В глобальном плане, наша цель - повысить результативность и качество лечения».

Доктор наук, CJCP и вице-президент по вопросам международных консалтинговых сервисов JCI Марва Зохди (Marwa Zohdy) отметила, что рада приветствовать Франсин Уэстергаард в европейской команде.

«Она приносит с собой обширнейшую компетенцию в сферах обеспечения качества медицинского обслуживания и безопасности пациентов, а также связи с глобальной сетью провайдеров медицинских услуг, вместе с которыми она реализовывала крупномасштабные проекты, - подчеркнула д-р Зохди. - Ее практический опыт в подготовке младшего медицинского персонала поможет организациям внедрять и поддерживать международные стандарты ухода за пациентами».

Компетенция Франсин Уэстергаард в сфере образования станет весьма ценным активом для растущего сообщества, в котором на сегодняшний день представлены почти 200 аккредитованных организаций в 21 стране Европы.

Образовательные возможности

Г-жа Уэстергаард недавно представила цикл ежемесячных вебинаров для профессионалов отрасли здравоохранения, посвященных стандартам повышения качества и рекомендациям по успешной подготовке к аккредитации JCI. Она также входит в состав основного преподавательского состава образовательной программы, ориентированной на повышение качества и безопасности ухода за пациентами, провести которую планируется в Праге в сентябре 2018 года.

Ежемесячные вебинары: 20 июня, 18 июля, 15 августа, 26 сентября, 3 октября, 21 ноября 2018 года

Для получения дополнительной информации и регистрации посетите веб-сайт http://info.jcrinc.com/2018-JCI-Pathway-Webinar-Registration.html.

Prague Foundations of Accreditation: 5-7 сентября 2018 г.

Для получения дополнительной информации и регистрации посетите веб-сайт www.jointcommissioninternational.org/prague-foundations-of-accreditation-sept-2018/

Об организации Joint Commission International

Joint Commission International (JCI) была учреждена в 1994 году в качестве подразделения Joint Commission Resources, Inc. (JCR) - стопроцентного некоммерческого филиала The Joint Commission. Предоставляя сервисы по международной аккредитации, сертификации и консалтингу, а также посредством публикаций и образовательных программ JCI помогает The Joint Commission реализовывать миссию повышения качества медицинского ухода в глобальном масштабе. JCI сотрудничает с международными организациями, учреждениями и министерствами здравоохранения в более чем 100 странах мира. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.jointcommissioninternational.org.

