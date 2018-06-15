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В дни Чемпионата мира компания Puzzle English запускает футбольный марафон

Пятница, 15 Июня 2018 11:08
В дни Чемпионата мира компания Puzzle English запускает футбольный марафон Фото из открытых источников

Сервис Puzzle English – один из лидеров отечественной индустрии онлайн-обучения иностранным языкам в преддверии Чемпионата мира по футболу предлагает российским болельщикам прокачать футбольный сленг.

 

Пройдя интенсивный курс на Puzzle English, российский любитель футбола сможет без труда общаться с зарубежными фанатами, обсуждать перипетии футбольных баталий, комментировать действия игроков на футбольном поле, а также высказывать своё отношение к происходящему на стадионе и за его пределами на английском. 

 

«Язык спорта и активной поддержки футбольных команд болельщиками во многом интернационален и больше завязан на эмоции, чем на слова. Однако установить более тесный контакт с иностранными болельщиками поможет знание специальной футбольной лексики и терминологии на английском. Для футбольных фанатов у нас есть хорошая новость: полный словарь любого профессионального сленга составляет не более 500 слов. Активный запас – в пять раз меньше. При большом желании их можно легко выучить всего за несколько дней», – с энтузиазмом рассказывает основатель и генеральный директор сервиса Puzzle English Александр Антонов.

 

Отличное подспорье в изучении сленга футбольных болельщиков – Футбольный марафон Puzzle English World Cup, который продлится с 11 по 25 июня. Пройдя семь этапов марафона, российский болельщик не только существенно обогатит свой словарный запас спортивной терминологией и словами из лексикона представителей британских футбольных «фирм», но также научится по-английски бурно выражать свои эмоции после забитого гола, петь культовые We are the Champions и We will rock you, а также узнает много интересного о футбольных «кричалках» Туманного Альбиона.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости Футбол
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