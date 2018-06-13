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2018 China (Ningbo) - CEEC Tourism Cooperation Conference продемонстрировала рост интереса к инициативе «Пояс и путь» в Европе

Среда, 13 Июня 2018 17:09
2018 China (Ningbo) - CEEC Tourism Cooperation Conference продемонстрировала рост интереса к инициативе «Пояс и путь» в Европе Фото из открытых источников

НИНБО (NINGBO), Китай, 8 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- На территории Nanyuan Hotel в китайском Нинбо недавно состоялась туристическая конференция стра Центральной и Восточной Европы.  Мероприятие посетили свыше 500 гостей из более чем 10 стран ЦВЕ, включая Латвию, Чехию, Хорватию, Сербию, Польшу, Венгрию, Болгарию и Боснию-Герцеговину. Конференция проходила в портовом городе Нинбо, ориентированном на глобальное развитие в качестве отправной точки Морского Шелкового пути.

 

Зарубежные делегаты на конференции представляли национальные туристические ассоциации, мэрии городов, международные финансовые учреждения, а также посольства и консульства. На фоне расширения возможностей для туризма в Китае и ЦВЕ в сфере туристического потребления продолжает расти потребность в многостороннем организованном туристическом развитии. К примеру, в 2017 году 274 000 туристов из Нинбо совершили путешествие по европейским странам.

 

Чэнь Чжунчао (Chen Zhongchao), заместитель мэра города, отметил в своей речи отметил, что власти Нинбо прилагают все усилия для полноценного участия в долгосрочной реализации инициативы «Один пояс, один путь» посредством всестороннего развития туризма и обмена со странами ЦВЕ. Народное правительство пров. Чжэцзян обеспечивает портовому городу политическую и административную поддержку в целях координации таких вопросов, как ускоренное оформление туристических виз в страны ЦВЕ, содействие в открытии прямых рейсов в Прагу и Будапешт через Нинбо, а также продвижение китайских туристических продуктов в странах Центральной и Восточной Европы.

 

В рамках конференции состоялась церемония подписания соглашений об инвестициях в туристический сектор и рыночном сотрудничестве в реализации проектов развития туризма. Делегаты также подписали ряд крупных партнерских договоров.

 

Договоренности о реализации многосторонних проектов в продвижении туризма

 

В ходе своей программной речи директор Агентства по инвестициям и развитию Латвийской Республики в Пекине Ингус Розенблатс представил собравшимся краткий экскурс в историю и культуру Латвии, а также рассказал о туристической инфраструктуре и достопримечательностях страны.

 

Знаменитый телеведущий Фан Ю (Fang Yu) обсудил с участниками конференции перспективы инициативы «Пояс и путь», а также стремление Нинбо к продвижению многостороннего сотрудничества в сфере туризма.

 

Кроме того, представители Хорватии, Чехии, Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии и других стран ЦВЕ проанализировали текущее состояние региональной туристической отрасли и потенциальные возможности Центральной и Восточной Европы для китайских туристов.

 

CEEC Tourism Cooperation Exchange Conference завершилась на оптимистической ноте, продемонстрировав высокие ожидания будущего развития туристического сектора Нинбо, Китая и стран ЦВЕ. Одновременно с углублением партнерских взаимоотношений между странами-участниками инициативы «Один пояс, один путь» это начинание также дает надежду на всеобщее будущее процветание.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/702760/CEEC_Tourism_Cooperation_Conference.jpg

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Дженни (Jenny), +86-571-8717-8189

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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