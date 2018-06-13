Блокчейн наступает: на смену частичному банковскому резервированию идут Р2Р-децентрализованные депозиты с полным резервом

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Директор Международного валютного фонда Кристин Лагард: Криптовалюты ставят вопросительный знак на модели частичного банковского резервирования, известной нам сегодня.

Вслед за кредитными Р2Р-сетями благодаря блокчейну в банковский сектор входят децентрализованные (блокчейн) депозиты.

Технологии неумолимо наступают традиционным финансовым институтам на пятки. Сначала в банковский бизнес вошли сервисы P2P-денежных переводов и P2P-кредиты. С недавнего времени в Европе небанковские компании начали открывать полноценные банковские счета в различных валютах и мизерной комиссией за переводы. Теперь же очередь дошла и до депозитов с полным резервом - святая-святых банковского бизнеса и его основы - частичного банковского резервирования.

В откровенном разговоре на конференции Банка Англии управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард предположила, что биткоин и криптовалюты имеют такое же будущее, как и сам интернет. По её словам, они могут вытеснить центральные банки, традиционное банковское дело и бросить вызов монополии национальных денег.

С её слов, в конечном итоге сама технология сможет заменить национальные денежные средства, обычное финансовое посредничество и даже «поставить под вопрос модель частичного банковского резервирования, известную нам сегодня». Виртуальные валюты представляют собой собственную систему счетов и платежей. Эти системы допускают Р2Р транзакции без центральных клиринговых палат и без центральных банков.

Новые модели финансового посредничества

Так мы подходим ко второй части нашего путешествия — новым моделям финансового посредничества.

Один из вариантов — это развал или умельчение банковских сервисов. В будущем мы можем держать лишь минимальные средства для расчетных сервисов на электронных кошельках.

Оставшиеся средства можно было бы хранить во взаимных фондах или инвестировать в пиринговые (Р2Р) платформы, предоставляющие займы, с упором в большие данные и искусственный интеллект для автоматического кредитного скоринга.

Так есть ли будущее у традиционных банков?

Коммерческие банки — это централизованные площадки, управление которых находится в руках одной команды, являющиеся посредниками в перемещении денег, получая за это свою маржу между депозитом и кредитом.

В своем выступлении Лагард предполагает, что это поднимает вопросы о банковском обслуживании с долевым резервом, практике хранения меньшего количества депозитов под рукой, чем может быть немедленно выплачено клиентам по первому требованию.

Именно по этой причине и появляются платформы, которые позволяют создавать децентрализованные депозиты без таких посредников. Одна из таких — Децентрализованная Депозитная Сеть BlockchainÐΞPOSIT. Главные особенности и преимущества такой системы мы рассмотрим далее в этой статье.

В основе сети лежит механизм децентрализованного аккумулирования, владения и перераспределения финансовых активов участников системы между собой.

ПОЛНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ РЕЗЕРВ

В соответствии с укоренившейся практикой, после открытия банковского счета только часть депозита клиента остается в банке в качестве резерва для выплат. Большинство же денег поступает в общий финансовый оборот банка, т.е. выдается в качестве займов, кредитов, расходуется на покупку ценных бумаг. Бывают ситуации, когда вы не можете срочно снять всю сумму своего депозита: нужно заранее сообщить в банк о вашем намерении, чтобы он успел подготовить ваши же деньги. Такой подход может нести в себе значительные риски.

Другой фактор: Швейцария — исторический законодатель банковской системы. Многие годы она продвигает так называемое “количественное смягчение”. Это стимулирование спроса на товары путем низкой или отрицательной кредитной ставки, что и делает невыгодным хранение средств на депозитах. А реальный сектор пополняется новыми вложениями. Банки будущего перейдут на эту технологию повсеместно.

Количественное смягчение центральных банков стимулирует рост курса криптовалют. Они играют роль депозитов, активно покупаются населением.

Этот тип системы гораздо более фундаментально обоснован и не создает типы кредитных пузырей, системного риска или слишком больших сценариев, которые происходят в частичном резервном банковском деле. Это также устраняет необходимость в Центральном банке или кредиторе последней инстанции. Эта система не исключает кредитование, а скорее создает более стабильный и долгосрочный взгляд на кредитование. Банковское дело и инвестирование становятся двумя разными и отдельными услугами, одна без риска и без прибыли, а другая с риском и потенциалом для получения прибыли.

Именно так и работает Децентрализованная депозитная сеть. Депозиты участников хранятся в блокчейне, а за каждым депозитом зарезервирована эквивалентная сумма криптовалюты. Это гарантирует безопасность хранения и возврат средств в любом случае. Благодаря простоте операций и прозрачности блокчейна децентрализованные депозиты можно назвать самым прозрачным финансовым резервом в мире. Принцип работы блокчейна обеспечивает понятность и безопасность хранения, не оставляя возможности для махинаций. Все транзакции хранятся в блокчейне, и владелец счета в любой момент может убедиться в наличии средств и их доступности для проверки. Каждый депозит обеспечен cмарт-контрактом (англ. smart contract — «умный контракт»), что гарантирует возврат средств по запросу владельца. В любой момент участник сети может проверить статус депозита и отследить транзакции с ним в режиме реального времени.

Это принцип работы блокчейна во всем мире.

СООБЩЕСТВО И СЕТЕВОЙ ЭФФЕКТ

Чем больше участников вовлечены в децентрализованную депозитную сеть, тем эффективнее она работает. Если у каждого человека есть возможность принимать самостоятельные решения по своим средствам в BlockchainÐΞPOSIT, выигрывают от этого все участники системы. Экономическая модель BlockchainÐΞPOSIT основана на сетевом эффекте: чем больше людей принимает участие в работе системы, тем больше ее ценность и эффективность, так же как и в случае с криптовалютами — чем выше спрос, тем выше цена. Соответственно, количество участников блокчейн-сети напрямую влияет на рост доходов всех членов цепочки и стабильность системы - средства максимально распылены между ее членами. В такой системе нет конкурентов: принцип действия сети основан на том, чтобы участники приглашали новых людей и сами поддерживали таким образом её экономическую модель.

Каждый пользователь по сути самостоятельно выступает в качестве банка и сам решает на какой срок и по какой процентной ставке создать блокчейн-депозит и дальше под какую ставку будут предлагаться займы желающим их получить. Все платежи осуществляются смарт-контрактом, безопасность и прозрачность сделок гарантирована блокчейном.