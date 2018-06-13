Pro-Vision Communications – финалист IPRA Golden World Awards 2018

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Трамп опубликовал видео, которым пугал и соблазнял Ким Чен Ына

Закадровый голос говорит, что среди живущих на Земле 7 млрд людей лишь немногие из них могут повлиять на ход истории. Цветными изображениями в ролике показываются достижения западных стран, а черно-белыми — пустые полки магазинов и запуски ракет.

«Сделает ли этот лидер выбор за развитие своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы стать героем для своего народа?», — спрашивает закадровый голос.