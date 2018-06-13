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Pro-Vision Communications – финалист IPRA Golden World Awards 2018

Среда, 13 Июня 2018 10:45
Pro-Vision Communications – финалист IPRA Golden World Awards 2018 Фото из открытых источников

Творческий тимбилдинг агентства Pro-Vision Communications «#ProVisionGreen: Пусть Птицы Остаются Дома» вновь попал в поле зрения международных экспертов PR-индустрии.

 

Проект стал финалистом престижной премии IPRA Golden World Awards 2018 в категории «Communication research – Inhouse». Объявление победителей состоится осенью 2018 года.  

 

Кампания #ProVisionGreen направлена на повышение вовлеченности сотрудников и удержание их в условиях жесткой кадровой конкуренции на российском рынке. В 2017 году ее ключевой активностью стала креативная волонтерская акция, призванная объединить команду Pro-Vision и сфокусировать ее усилия на решении значимой для орнитологов и всего города экологической проблемы, связанной с нехваткой «жилья» для обитающих в Москве скворцов. Проект неоднократно отмечался различными отраслевыми наградами, в том числе премиями In2 SABRE Awards 2018 и IABC Gold Quill Awards 2018. 

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости
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