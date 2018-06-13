Pro-Vision Communications – финалист IPRA Golden World Awards 2018

Творческий тимбилдинг агентства Pro-Vision Communications «#ProVisionGreen: Пусть Птицы Остаются Дома» вновь попал в поле зрения международных экспертов PR-индустрии.
Проект стал финалистом престижной премии IPRA Golden World Awards 2018 в категории «Communication research – Inhouse». Объявление победителей состоится осенью 2018 года.
Кампания #ProVisionGreen направлена на повышение вовлеченности сотрудников и удержание их в условиях жесткой кадровой конкуренции на российском рынке. В 2017 году ее ключевой активностью стала креативная волонтерская акция, призванная объединить команду Pro-Vision и сфокусировать ее усилия на решении значимой для орнитологов и всего города экологической проблемы, связанной с нехваткой «жилья» для обитающих в Москве скворцов. Проект неоднократно отмечался различными отраслевыми наградами, в том числе премиями In2 SABRE Awards 2018 и IABC Gold Quill Awards 2018.
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Закадровый голос говорит, что среди живущих на Земле 7 млрд людей лишь немногие из них могут повлиять на ход истории. Цветными изображениями в ролике показываются достижения западных стран, а черно-белыми — пустые полки магазинов и запуски ракет.
«Сделает ли этот лидер выбор за развитие своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы стать героем для своего народа?», — спрашивает закадровый голос.
Страничка из дневника.
12.00. Дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось!
22.00. Случилось.
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