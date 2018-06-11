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Первая криптовалюта мира набирает популярность благодаря официальному сотрудничеству trade.io с регулируемыми FX- и CFD-брокерами

Понедельник, 11 Июня 2018 19:54
Первая криптовалюта мира набирает популярность благодаря официальному сотрудничеству trade.io с регулируемыми FX- и CFD-брокерами Фото из открытых источников

ЛУГАНО, Швейцария, June 6, 2018/PRNewswire/ -- Компания trade.io сообщила о том, что ее первый клиент - группа компаний PRIMUS, известная среди пользователей как "FXPRIMUS - самое безопасное место для торговли", готова предложить своим клиентам возможность вносить средства на торговый счет с помощью токенов TIO.  Это сообщение поступило после успешной интеграции блокчейнового приложения для верификации сделок под названием BTV DApp (Blockchain Trade Verifier), разработанного компанией trade.io, с FXPRIMUS в январе этого года.

 

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/701325/trade_io_fxprimus.jpg )

 

Компания FXPRIMUS - ведущий брокер с 10-летней историей и обладатель нескольких наград - предоставит своим клиентам возможность вносить средства с помощью токенов TIO, реагируя на высокий спрос в сообществе. Таким образом, у клиентов компании, находящихся в любой части света, появится опция вносить средства на торговый счет так же, как и прежде - используя Bitcoin.  

 

Получив право внесения средств посредством TIO, сообщество trade.io, известное как Tionauts, сможет использовать более 120 торговых инструментов для торговли, в том числе валютные пары Форекс, биржевые товары, ценные бумаги и индексы. Кроме того, TIO выступает в качестве идеального и совершенно бесплатного способа внесения средств, позволяющего клиентам приступить к торгам сразу после поступления денег на торговый счет.  Подобная интеграция технологий, разработанная двумя компаниями, способствует росту популярности использования TIO и отражает цель компании FXPRIMUS предоставить каждому удобный и эффективный способ торговли.

 

Это решение ведет к ликвидации разрыва между традиционным финансовым и блокчейновым секторами, приносит ощутимую дополнительную выгоду постоянным держателям TIO в сообществе trade.io, а также обеспечивает беспрепятственный доступ в мир криптовалют традиционным инвесторам.

 

Генеральный директор trade.io Джим Прайслер (Jim Preissler) так прокомментировал эту кампанию: "Цель одного из наших многочисленных проектов заключается в дальнейшем использовании токенов TIO. Поддержка такого способа внесения средств со стороны ведущего брокера - FXPRIMUS - не может не радовать держателей TIO при торговле FX и CFD.  У этой разработки есть значительный потенциал роста за счет держателей токенов TIO, поскольку мы рассматриваем TIO как совершенно другой класс активов".

 

Прайслер закончил свою речь следующими словами: "Мы уже ведем переговоры с другими брокерами и нефинансовыми компаниями, которые только планируют стать частью сообщества TIO".

 

Так как члены правления и руководители компании trade.io обладают обширным опытом работы в традиционной финансовой сфере, другие брокеры уже выходили на нас с предложением относительно интеграции TIO в качестве механизма для внесения средств. Отправляйте заявки по адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Будем рады принять Вас в наше сообщество.

 

Генеральный директор PRIMUS Group Константинос Каппаи (Constantinos Kappai) отмечает следующее: "Девиз и основное стремление FXPRIMUS - предоставить самую безопасную торговую среду для трейдеров по всему миру. Благодаря новой интеграции наша стабильная и безопасная торговая среда по сути превращается в относительно неиспользованный ресурс под названием криптомир".

 

Токены Trade Token (TIO) в настоящее время можно приобрести у: OKEX, Bancor, gate.io, TIDEX, KuCoin, HiTBTC и IDEX.  Для получения подробной информации о Trade Token и новостей о предстоящем запуске передового финансового инструмента trade.io Exchange посетите веб-сайт: https://trade.io/exchange 

 

О проекте trade.io  

trade.io - это финансовый институт нового поколения, базирующийся на технологии блокчейн и гарантирующий абсолютную прозрачность и безопасность пользователям при использовании своего передового продукта trade.io, а также широко востребованных консалтинговых услуг для ICO и программе Angel Investment. Платформа trade.io успешно завершила свое первичное предложение ICO в январе 2018 года, сумев привлечь более 31 миллиона долларов США благодаря своим преданным участникам и членам сообщества, которые стремятся добиться большей прозрачности на финансовых рынках.

 

Дополнительная информация: https://trade.io/exchange 

 

О компании FXPRIMUS  

Компания FXPRIMUS - признанный лидер на мировом рынке финансовых решений, создатель одной из самых безопасных онлайн торговых сред, доступных в любой отрасли Форекс. Клиенты компании имеют возможность опробовать все уровни квалификации для работы с многочисленными торговыми инструментами, среди них - биржевые товары, энергоносители, индексы и криптовалюты Форекс, и все это посредством широкого спектра многофункциональных онлайн- и мобильных торговых платформ. Сочетание быстроты исполнения задач за счет использования ультрасовременных систем по всему миру привело к созданию слаженной и эффективной торговой среды. Денежные средства клиентов до 2,5 миллионов евро защищены в рамках программы страхования. Также безопасность денежных операций контролируется сторонней компанией - Boudica Client Trust.

Дополнительная информация: https://www.fxprimus.com 

Электронная почта для связи: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/701325/trade_io_fxprimus.jpg 

http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg 

 

Source:

trade.io

Helen Astaniou (Хелен Астаниу), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +41435081834

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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