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GLOSFER запускает собственную криптовалюту Hycon

Воскресенье, 10 Июня 2018 20:40
GLOSFER запускает собственную криптовалюту Hycon Фото из открытых источников

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 4 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Одна из первых блокчейновых компаний Южной Кореи GLOSFER успешно запустила основную сеть блокчейна Hycon, положив официальное начало проекту Infinity Project.

 

Запуск основной сети означает, что отныне пользователи смогут создавать собственные цифровые кошельки (https://wallet.hycon.io/) и осуществлять майнинг.

 

Код HYCON был публично обнародован на GitHub согласно заранее согласованному графику после тщательной проверки собственной командой разработчиков GLOSFER и успешного прохождения аудита сторонними специалистами Entersoft Australia.

 

Маркетинговый директор HYCON Джейн Хун (Jane Hong) отметила: «Это очень важный и волнительный момент для всей нашей команды, включая инженеров, специалистов по маркетингу и деловому развитию, а также различных подразделений нашей компании, работающих над реализацией Infinity Project». «Мы хотим от всего сердца поблагодарить вас за поддержку», - добавила она.

 

«Запуск блокчейна HYCON знаменует начало поистине трудной работы. Мы с нетерпением ждем возможности удивить весь мир нашей стратегией будущего развития», - прокомментировал генеральный директор GLOSFER Ким Тхэвон (Taewon Kim). 

 

О компании GLOSFER: GLOSFER - ведущий южнокорейский поставщик блокчейновых технологий и сервисов. Опираясь на свой опыт в качестве блокчейнового предприятия первого поколения, GLOSFER стремится расширять свою деятельность в различных отраслях как отечественного, так и международного рынка, используя инновационные технологии и сервисы, включая блокчейновую PHP API-платформу PACKUTH, а также свои онлайновые и оффлайновые площадки для торговли криптовалютами. В преддверии реализации Infinity Project на базе валюты HYCON компания работает над созданием криптовалютной экосистемы, одновременно внося вклад в развитие прозрачного и равноправного сообщества, основанного на технологическом сотрудничестве общественных организаций.

 

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/700362/HYCON.jpg

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Хван Минсён (Minseon Hwang), помощник директора по бизнес-маркетингу, GLOSFER, +82-2-6478-7000, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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