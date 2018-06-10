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Логотип и слоган рассказывают об очаровании японской столицы всему миру; кампания «Tokyo Tokyo Old meets New» приходит в Россию

Воскресенье, 10 Июня 2018 14:14
Логотип и слоган рассказывают об очаровании японской столицы всему миру; кампания «Tokyo Tokyo Old meets New» приходит в Россию Фото из открытых источников

ТОКИО (TOKYO), 1 июня 2018 г. /PRNewswire/ --ТОКИЙСКОЕ СТОЛИЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО проводит кампанию по формированию привлекательного образа японской столицы за рубежом и, в частности, в различных регионах России, используя для этого логотип и слоган «Tokyo Tokyo Old meets New» (Токио Токио Встреча старого и нового).

 

(Логотип: https://kyodonewsprwire.jp/img/201805284350-O1-T0j6c6rK)

 

В рамках этой полномасштабной промо-кампании ключевые «месседжи» – «Unparalleled Excitement» (Hесравненный восторг) и «Your Next Kick» (Ваш следующий шаг) -- 1 июня этого года украсили стенды в аэропортах и в вагонах поездов, а также появились в различных средствах массовой информации - газетах и журналах. Кроме того, знакомя туристов по всему земному шару с очарованием Токио, новая кампания в глобальном масштабе формирует образ Токио как привлекательного туристического направления.

 

Логотип и слоган доносят до всего мира следующий посыл:

 

традиции, передаваемые из поколения в поколения со времен периода Эдо, органично сосуществуют с современной культурой. Слоган «Tokyo Tokyo Old meets New» пробуждает волнительное предвкушение многочисленных сюрпризов и ожидание новых ценностей, создаваемых в Токио, где воедино сливаются многовековые традиции, уходящие корнями в феодальную эпоху Эдо (такое название носила нынешняя японская столица 400 лет назад) и современная культура, порожденная непрерывной эволюцией новых технологий.

 

Дизайн слогана содержит сочетание каллиграфической надписи и готического шрифта: повторяющееся написание «Токио» двумя различными способами делает мощный акцент на образе и идентичности японской столицы как места гармоничного сосуществования традиций и инноваций. Черный и синий цвета логотипа символизируют слияние традиционной культуры и голубого неба, простирающегося в будущее, а традиционный штамп по центру несет в себе изображение одной из популярнейших туристических достопримечательностей Токио - перекрёстка Сибуя.

 

Столичный муниципалитет провел опрос среди жителей города, узнав, что они думают о логотипе и слогане, и официально утвердил их в нынешнем варианте в апреле 2017 года.

 

Официальный веб-сайт «Tokyo Tokyo Old meets New»: https://tokyotokyo.jp/

Проморолик «Tokyo Tokyo Old meets New»: 

https://tokyotokyo.jp/old-meets-new/exciting/

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Юичи Ямане (г-н) (Yuichi Yamane), Департамент планирования и консалтинга №3, Dentsu Public Relations Inc., +81-3-6263-9168, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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