GAC Motor поставила 150 автомобилей GA3S нигерийской полиции

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АБУДЖА (ABUJA), Нигерия, 3 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания GAC Motor провела церемонию официальной передачи 150 автомобилей GA3S нигерийской полиции в столице страны - городе Абуджа. Автомобили были приобретены и переданы в дар правоохранительным органам главой фонда Aliko Dangote Foundation Алхаджи Алико Данготе (Alhaji Aliko Dangote). Китайский автопроизводитель уже во второй раз поставляет автомобили нигерийской полиции: первый подобный заказ был размещен полицейским департаментом Лагоса еще в 2015 году. Столь крупный заказ наглядно иллюстрирует признание возможностей GAC Motor на африканском рынке и подтверждением превосходного качества и высочайших стандартов качества автомобилей китайской компании. В церемонии передачи приняли участие почетные гости и в их числе - вице-президент Нигерии Еми Осинбайо (Yemi Osinbajo).

«GAC Motor успешно вывела на рынок Нигерии целый ряд фирменных моделей, а крупные заказы от местных органов власти служат лучшим знаком качества и подтверждают позитивный имидж нашего бренда. Новейший совместный проект ускорит дальнейшее развитие компании на нигерийском рынке», - отметил президент GAC Motor Юй Цзюнь (Yu Jun).

Представители нигерийской полиции дали высокую оценку выразительному и продуманному дизайну и превосходным свойствам безопасности GA3S. Производитель утверждает, что стиль, конструкция и настраиваемые смарт-функции безопасности могут адаптироваться к сложным требованиям полицейских автомобилей.

Дабы лучше приспособиться к тенденциям рынка Африки, GAC Motor непрерывно оптимизирует конструкцию своих автомобилей с учетом состояния местных дорог, что позволяет им гарантировать надежность качества и эксплуатационных характеристик. Большинство представленных на здешнем рынке моделей прошли корректировку с учетом реальных условий ухабистых и илистых дорог. В частности, все они получили повышенное шасси с увеличенным клиренсом. Демонстрируя превосходное качество продукции и способность адаптироваться под нужды африканского рынка, GAC Motor завоевала расположение местных потребителей и получила статус самого продаваемого китайского бренда в Нигерии.

GAC Motor удалось достичь столь впечатляющего успеха на рынке именно благодаря максимальному вниманию к качеству. Вот уже пять лет подряд компания занимает первое место среди всех китайских брендов согласно исследованию IQS от J.D. Power Asia. GS8, самая популярная в Нигерии модель, имеет пятизвездочный рейтинг C-NCAP (Китайской программы оценки новых автомобилей). Компания также подписала стратегические партнерские соглашения с ведущими мировыми поставщиками и привлекла передовых специалистов для строжайшего контроля качества, что обеспечивает необходимый стимул для расширения присутствия бренда на африканском рынке и во всем мире в целом.

Заметные достижения GAC Motor на рынке Африки

В декабре 2014 года компания открыла первое дилерское представительство в Нигерии, а второе - всего двумя годами позже.

В 2016-м GAC Motor открыла завод крупноузловой сборки в Нигерии, став первым китайским автомобильным брендом, чья продукция собирается непосредственно на месте.

В 2017 году правительство штата Насарва разместило крупный заказ на поставку автомобилей GS8, GS4 и GA3S для использования в кортежах сопровождения официальных делегаций.

В феврале 2018-го компания представила на нигерийском рынке свою фирменную модель - GS8.

Нигерия является одним их важнейших рынков для реализации стратегии роста GAC Motor в Африке, предполагающей подбор местной команды менеджмента, создание локализированных версий популярных моделей, а также открытие регионального производства, позволяющего автобренду постоянно достигать прорывов на местном рынке.

Обеспечив себе прочный фундамент в Нигерии - государстве-участнике инициативы «Пояс и путь», - GAC Motor сможет эффективнее расширять свое присутствие и в других регионах Африке, тем самым планомерно продвигаясь к достижению целей интернационализации собственного бренда.

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 238-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/700209/GAC_Motor_150_GA3Ss.jpg

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