PRASM расширяет экосистему блокчейна подписанием сразу нескольких протоколов о намерениях

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СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 4 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- PRASM, биоинформационная сеть, децентрализующая биометрические данные посредством технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщила об успешном подписании протоколов о намерениях сразу с несколькими медицинскими организациями - CL143 Private MEDI-Aging Center, казахской фирмой MyPartners и Федерацией специалистов по анкилозирующему спондилоартриту (Ankylosing Spondylitis Federation).

Сеть PRASM представляет собой платформу, сохраняющую биометрические данные в блокчейне и анализирующую их с помощью технологий ИИ с целью предоставления индивидуальных решений своим пользователям.

По условиям нового протокола о намерениях, CL143 Private MEDI-Aging Center присоединится к платформе PRASM в качестве бизнес-партнера. На сегодняшний день в состав PRASM входит ряд медицинских организаций, включая корейскую Oracle Medical Group, малазийскую Klinik Mediskin, американскую Pilates SantaFe и международный центр NOVU Medical Aesthetic Clinic. Таким образом, пока другие блокчейновые проекты в сфере здравоохранения лишь планируют зарубежную экспансию на виртуальной дорожной карте, PRASM уже превратилась в глобальное начинание, к которому присоединились партнеры из самых разных стран мира.

Подписание протокола о намерениях с казахской фирмой также является частью стратегии по международному расширению платформы. Стороны соглашения планируют совместно развивать медицинский туризм в Центральной Азии, используя токены в качестве средства оплаты услуг. Как пояснил медицинский директор PRASM Квон Юн-Хён (Yong-Hyeon Kwon), «PRASM предоставляет оптимальную платформу для велнес-туризма, поскольку основан на биометрических данных».

И, наконец, недавнее подписание протокола о намерениях с Федерацией специалистов по анкилозирующему спондилоартриту ориентировано на использование блокчейновой биоинформации в целях разработки лечения для этого тяжелого заболевания. После завершения процесса продажи токенов создатели PRASM планируют в течение 2018 года учредить центр велнес-интеграции. Основой для данного соглашения служит предоставление членам Федерации возможности пользоваться персонализированными услугами велнес-центра. По заявлению PRASM, подписание протокола о намерениях с Федерацией специалистов по анкилозирующему спондилоартриту ориентировано скорее на внесение социального вклада, нежели на извлечение финансовой прибыли.

PRASM планирует и дальше заключать подобные соглашения с новыми партнерами в целях расширения блокчейновой экосистемы на региональном и зарубежном велнес-рынках. Ким Сеонг-Джин (Seong-jin Kim), директор по вопросам бизнес-развития PRASM, подчеркнул: «Поскольку члены нашей платформы, - врачи и предприниматели в сфере здравоохранения, - обладают обширным опытом в области велнеса, вероятность успешной реализации этого проекта очень высока».

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