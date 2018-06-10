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Компания Bizblocks представит платформу обеспечения безопасности аппаратных кошельков в сочетании с блокчейном

Суббота, 09 Июня 2018 21:41
Компания Bizblocks представит платформу обеспечения безопасности аппаратных кошельков в сочетании с блокчейном Фото из открытых источников

ТЭДЖОН (DAEJEON), Южная Корея, 4 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Стартап  Bizblocks  из Южной Кореи, которая может похвалиться одной из самых развитых IT-индустрий в мире, находится в центре внимания отрасли как разработчик первой комплексной платформы для обеспечения безопасности частного и корпоративного блокчейнового оборудования на базе самого мощного ключа, сочетающего в себе несколько основных ключей и NFC мобильных телефонов.

 

Несмотря на технологическую «продвинутость» блокчейна, вопрос безопасности личного ключа неизменно находится в эпицентре жарких споров и пристального внимания. «Kaiser Wallet» от Bizblocks эффективно устраняет недостатки существующих аппаратных кошельков и поддерживает различные операционные системы — ПК,  Android, IOS, Linux. В основе Kaiser Wallet лежит важнейшая технология создания новых активов и безопасного совершения сделок с ними в среде блокчейна. Этот кошелек, запуск которого запланирован на начало июня этого года, включает базовый набор функций (ежедневное пользование+резервное копирование) по весьма конкурентной цене на уровне 30-50 долл. США. По размеру он сравним с обычной кредитной картой, отличаясь практичностью и портативностью, позволяющей носить его в кармане или кошельке. Дополнительную безопасность новой разработке обеспечивает двухфакторная система, сочетающая в себе аппаратные средства и технологию квантовой аутентификации.

 

По словам главного исполнительного директора Bizblocks Inc. Чжуна Ин-юна (Jung In-Young), процесс разработки кошелька завершен и компания уже приступила к производству. В начале июня состоится бизнес-конференция, одновременно с чем начнется и процесс глобальной реализации продукта. Г-н Чжун также отмечает, что предприятие готовится к регистрации прав интеллектуальной собственности на свою разработку в 20 странах мира с целью продвижения свой технологии безопасности. По его утверждению, Kaiser Wallet обладает такими преимуществами, как высокая безопасность, низкая цена, удобство, простота в эксплуатации, расширяемость платформы в личных и корпоративных нуждах, а также возможность загрузки более 100 типов кошельков. Г-н Чжун выразил уверенность, что новый продукт его компании не только представляет собой лучший вклад в обеспечение безопасности аппаратных платформ, но и будет играть ведущую роль в будущем развитии рынка средств безопасности блокчейна. Bizblocks Inc. и правительство Кыргызстана 24 мая 2018 года заключили соглашение о создании Центрально-азиатского совета по вопросам блокчейна совместно с Россией и другими странами региона, а также подписали договор об организации электронного правительства на базе технологий блокчейна и 4-го комплекса интеграции промышленного ИКТ.

 

BizBlocks Inc.

 

Тайн Хо (Tain Huh), управляющий, +82-42-825-1370, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/699643/Bizblocks_Hardware_Platform.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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