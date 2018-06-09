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Швейцарский средневековый замок будет продан с аукциона Concierge Auctions

Суббота, 09 Июня 2018 20:05
Швейцарский средневековый замок будет продан с аукциона Concierge Auctions Фото из открытых источников

ЛОНДОН (LONDON,), 1 июня 2018 г. PRNewswire/ -- Компания Concierge Auctions выставляет на продажу Chateau de Bavois (Шато де Бовуа) - отреставрированное поместье 14-го века, расположенное в швейцарском кантоне Во, к северу от Женевского озера. В процессе восстановления замка, некогда служившего домом графу Пьеру II Савойскому - дворянину, чье имя носит знаменитый лондонский Savoy Palace, - был бережно сохранены уникальные элементы, характерные для периода его строительства, включая секретный подземный тоннель. Поместье, выставленное по начальной цене в 18 млн. швейцарских франков, будет продано без резервирования цены покупателю, предложившему наивысшую цену в ходе аукциона 28 июня.

 

Замок, расположенный на вершине холма в Орбской долине (Бовуа), полностью соответствует традиционным характеристикам средневекового дворянского гнезда. В частности, здесь есть рыцарский банкетный зал, винный подвал с двухсводчатым потолком и круглые сторожевые башни. Главная резиденция - это 800 кв. метров жилого пространства, на которых расположились двое апартаментов, приемные залы, гостевые комнаты и огромная кухня. Секретный тоннель ведет к расположенной поблизости ферме, где на трех этажах и 1 265 кв. метрах жилого пространства разместились шесть апартаментов, столовая, несколько приемных залов, способных свободно вместить до 200 гостей. Снаружи поместье окружают потрясающие по своей красоте земли общей площадью более девяти акров. Здесь есть плавательный бассейн, подсобные помещения и конюшня, а также подземный паркинг на шесть автомобилей.

 

Франкоговорящий регион Бовуа может похвалиться богатейшей историей и насыщенной культурной жизнью. Город Лозанна находится всего в 20 минутах езды от замка, а до аэропорта Женевы можно добраться за час. Всемирно известные альпийские горнолыжные курорты расположены на расстоянии двух часов пути.

 

Европейский консультант Concierge Auctions Чарли Смит (Charlie Smith) прокомментировал: «После успешной продажи Шато де Проманту с аукциона в сентябре прошлого года по абсолютно рекордной цене мы рады снова представить вниманию заинтересованных покупателей еще один швейцарский объект - роскошный Шато де Бовуа.  Его будущий владелец получит в собственность не только значимый памятник истории и архитектуры, но и сможет воспользоваться всеми преимуществами прилегающей к нему фермы, идеально подходящей для проведения разного рода мероприятий».

 

Имение открыто для просмотров с понедельника по субботу с 13.00 до 16.00 и в воскресенье по предварительной записи. Чтобы договориться о просмотре или зарегистрироваться для участия в аукционе посетите веб-сайт www.conciergeauctions.com.

 

 Контактная информация: Элис Лейси (Alice Lacey) Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

+442038688700

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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