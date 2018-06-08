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MyCreditChain поможет потребителям извлечь выгоду из своей личной информации

Пятница, 08 Июня 2018 16:29
MyCreditChain поможет потребителям извлечь выгоду из своей личной информации Фото из открытых источников

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 31 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Власти ЕС недавно представили Генеральный регламент о защите персональных данных (GDPR), направленный на защиту граждан Евросоюза от действий организаций, неосмотрительно использующих их персональные данные, и предоставление им полного контроля над процессом обмена и разглашения информации личного характера. Новый регламент создаст на рынке условия, стимулирующие активный рост спроса на бизнес-модели, предполагающие разработку инноваций в сфере персональной информации. Компания MyCreditChain, стремящаяся совершить настоящую революцию в процессах сбора и обмена личными данными пользователей, является самым перспективным проектом в данной сфере. Компания планирует вернуть право собственности на персональную информацию ее непосредственным владельцам и дать им возможность извлечь из этой информации прямую выгоду.

 

MCC — блокчейновая экосистема, превращающая личные данные в ценный актив

 

MyCreditChain (МСС) представляет собой блокчейновую платформу персональной кредитной информации. Ее разработчики стремятся создать безопасный и более прозрачный рынок личных данных, участники которого смогут собирать и хранить персональные сведения о себе в режиме реального времени. Платформа предполагает использование различных мер, мотивирующих каждого пользователя предоставлять такие персональные данные, как размер и источники дохода, использование кредитной карты и т. д., в обмен на криптовалюту. MyCreditChain — это площадка, с помощью которой любой желающий может продать личные данные компаниям, которые нуждаются в подобных конфиденциальных сведениях.

 

создатели МСС обязуются гарантировать качество информации и предоставление лишь новейших данных. Пользователям не нужно вручную обновлять личные сведения для поддержания их в актуальном состоянии. C согласия каждого конкретного пользователя, MyCreditChain осуществляет автоматизированный сбор данных непосредственно из исходных источников — например, Национальной пенсионной службы. В случае переезда, смены места работы или изменения размера заработной платы произошедшие перемены автоматически отображаются в информации, представленной на площадке MyCreditChain. широкий спектр личных данных тщательно шифруется и сохраняется в распределенных базах данных.

 

В основе MyCreditChain лежит частный блокчейн с открытым кодом -  Hyperledger, - а также InterPlanetary File System (межпланетная файловая система, IPFS), обеспечивающая необходимую инфраструктуру для распределенного хранения информации. В Hyperledger сохраняются записи о всех транзакциях, а IPFS служит хранилищем непосредственно для пользовательских данных. Провайдеры систем хранения для IPFS разделяют поступления от продаж личной информации с продавцами, использующими предоставляемые ими хранилища. Платить за персональные данные будут запрашивающие их компании.

 

MyCreditChain Ecosystem

Новая кредитная информация будет публиковаться в сети МСС

 

Разработчики МСС используют уникальный механизм «воздушной доставки». Результаты анализа практики дарения и получения подарков, полученные с помощью данного механизма МСС, служат основой для расчета нового показателя персональной уверенности. Кроме того, с помощью механизма «воздушной доставки», отображающего репутационный профиль каждого пользователя и осуществляющего сбор альтернативных данных посредством специальной фрагментационной системы, МСС имеет возможность предоставлять кредитную информацию лицам, не имеющим доступа к сети СВ и рейтингам традиционных бюро кредитной истории. Персональные данные, предоставляемые и продаваемые в рамках сети МСС, окажутся весьма полезными и для третьих сторон, поскольку они получают возможность перепродавать обработанные данные и использовать другие дополнительные функции платформы.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/697759/MyCreditChain_Ecosystem.jpg

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сочжон Джули Парк (Sojeong Julie Park), менеджер департамента рыночного и сервисного планирования, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +82-10-2820-4189

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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