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Международный Инвестиционный фонд GMT приглашает инвесторов к сотрудничеству

Пятница, 08 Июня 2018 13:22
Международный Инвестиционный фонд GMT приглашает инвесторов к сотрудничеству Фото из открытых источников

Ключевым моментом в пользу выбора именно этого инвестиционного проекта является оптимальное сочетание его надежности и доходности. Детальный анализ наглядно демонстрирует, что в данном случае присутствуют обе составляющие!

 

Международный Инвестиционный фонд GMT приглашает инвесторов к сотрудничеству

 

Выбор инвестиционного проекта является актуальным вопросом для инвесторов любого ранга и масштаба. И если крупные инвесторы (банки, трастовые фонды и прочие) имеют больше возможностей выбора, то средние и мелкие инвесторы сталкиваются при выборе с определенными проблемами.

 

Сегодня перед всеми желающими открывается новая  очень интересная перспектива. Своё сотрудничество предлагает Инвестиционный фонд GMT. Это международный фонд. Он был создан чуть более двух лет назад в 2016 году, и уже сегодня перечень вступивших инвесторов исчисляется представителями 24 стран мира.

 

Что предлагает Инвестиционный фонд GMT?

 

Ответ, каким именно инвестиционным проектом занимается фонд, кроется в его названии. Аббревиатура GMT расшифровывается, как GoldMiningTechIncorporation, и инвест-проектом является золотодобыча в Гвинеи.

 

Обратите внимание, что речь идет именно о добыче, то есть производстве золота, а не игре на бирже за счет колебаний курса.

 

Ключевым моментом в пользу выбора именно этого инвестиционного проекта является оптимальное сочетание его надежности и доходности. Детальный анализ наглядно демонстрирует, что в данном случае присутствуют обе составляющие!

 

Почему золото и почему Гвинея?

 

Многовековая история развития человечества демонстрирует, что на сегодняшний день именно золото уверенно сохраняет свои позиции, как мировой эквивалент определения стоимости валют и других материальных ценностей. За прошедшие века исчезали валюты, появлялись новые, но золото удерживает свои позиции. Более того, сегодня аналитики отмечают повышенной интерес к покупке золота со стороны Китая и РФ, что делает инвестиции в золотодобычу перспективным и привлекательным направлением.

 

Почему Гвинея? Потому геологические исследования доказали, и это подтверждено документально, что золото там есть. Компании Trustaco Gold, которая успешно зашла на рынок Гвинеи и начала вести цикл работ по разведке и анализу грунта, сегодня имеет все необходимые документальные подтверждения геологической и геохимической разведок о крупных запасах рассыпного и рудного золота на осваиваемых ею участках. Также уже пройдена львиная доли пути документального оформления, получены разрешения и лицензии на добычу.  

 

Перспективы развития проекта

 

В свое распоряжения компания получила 2 концессии (участка) площадью 13 и 98 кв.км. Суммарные запасы золота на участках достигают 10-11тонн. Поэтапные результаты геологоразведки и освоения участков позволяют максимально эффективно вести работы.

 

Золотодобыча – это наиболее перспективное инвестиционное вложение! В данном проекте элементарные расчеты наглядно демонстрируют возможность осуществлять добычу более 10 лет при максимальной нагрузке.

 

Максимальная нагрузка подразумевает работу в течение 8 месяцев, по 26 дней в месяц, с 10-ти часовым рабочем днем и со средним содержанием 1,5 г золота на куб.м. В год одна такая выработка даст порядка 930 кг. Соответственно с двух участков в год – 1860 кг, что обеспечит порядка 10 500 кг за 10 лет. Согласитесь, перспективы развития и доходности налицо.

 

Дополнительный важный момент – наличие в грунте рудного золота, по которому также ведется параллельная разведка. Средние показатели по содержанию золота в руде данном регионе составляет до 10-12 грамм на куб.м породы.

 

Общая предварительная оценка запасов ориентировочно составляет 3 000 000 000 USD (более 2 000 000 унций золота). Это отличный повод принять участие в таком перспективном инвестиционном проекте и доказательство, что ваши усилия будут щедро вознаграждены!

 

Что касается надежности, то Инвестиционного фонд GMT зарегистрирован в Сингапуре, где действует Британское право. Это еще один дополнительный плюс, поскольку именно Британское право оптимально защищает права и инвесторов, и владельцев проектов. Самое время принять правильное решение!

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости инвестиции
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