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TOP LOT баргузинского соболя в этом году остается в Петербурге

Пятница, 08 Июня 2018 12:32
TOP LOT баргузинского соболя в этом году остается в Петербурге Фото из открытых источников

Мягкий, лёгкий и прочный седой русский соболь – самый дорогой вид пушнины и главное сокровище России. Купить редкие соболиные шкурки возможно на торгах единственного в мире аукциона, который проводится в Петербурге. В этом году драгоценный TOP LOT остается в родном городе в компании LENA.

 

TOP LOT баргузинского соболя в этом году остается в Петербурге

 

Мягкий, лёгкий и прочный седой русский соболь – самый дорогой вид пушнины и главное сокровище России. Купить редкие соболиные шкурки возможно на торгах единственного в мире аукциона, который проводится в Петербурге. В этом году драгоценный TOP LOT остается в родном городе в  компании LENA.

 

На ТOP LOT были выставлены баргузинские соболя – один лот в двух редких расцветках: «самый темный» и «самая насыщенная седина». Приобрела эксклюзивный лот петербургская меховая компания LENA. Позволить работать с редким русским соболем могут единицы, LENA – одна из них. Приобретение драгоценного русского соболя автоматически относит компанию к лидерам  рынка.

 

Купить редкие соболиные шкурки возможно на торгах аукциона «Союзпушнина», который три раза в год проводится в Петербурге. На международных торгах в Северной столице традиционно присутствуют иностранные фирмы, для которых борьба за «русский эксклюзив» особенно интересна, поскольку приобрести его они могут только в России. На аукционе отсортированы и собраны шкуры по цвету, размеру,  наличию седины и дефектов.

 

Из 600 тысяч шкур, которые продают на аукционе в год, седыми будут около 2 тысяч на весь мир.  Дикая природа зверя не поддаётся селекции: ни вид соболя, ни его порода не могут повлиять на образование седины на шкурке зверя. В фермерском соболе около 70 шкур за год могут обладать особо редкой характеристикой – самым темным цветом №1 и самой большой сединой Silver 5. Такого количества пушнины хватит только на одну шубу в год на весь мир. Только профессионалы и мастера высшего уровня могут работать с этим мехом, специалисты LENA – одни из них.  

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости СанктПетербург
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