Фото из открытых источников

Мягкий, лёгкий и прочный седой русский соболь – самый дорогой вид пушнины и главное сокровище России. Купить редкие соболиные шкурки возможно на торгах единственного в мире аукциона, который проводится в Петербурге. В этом году драгоценный TOP LOT остается в родном городе в компании LENA.

TOP LOT баргузинского соболя в этом году остается в Петербурге

Мягкий, лёгкий и прочный седой русский соболь – самый дорогой вид пушнины и главное сокровище России. Купить редкие соболиные шкурки возможно на торгах единственного в мире аукциона, который проводится в Петербурге. В этом году драгоценный TOP LOT остается в родном городе в компании LENA.

На ТOP LOT были выставлены баргузинские соболя – один лот в двух редких расцветках: «самый темный» и «самая насыщенная седина». Приобрела эксклюзивный лот петербургская меховая компания LENA. Позволить работать с редким русским соболем могут единицы, LENA – одна из них. Приобретение драгоценного русского соболя автоматически относит компанию к лидерам рынка.

Купить редкие соболиные шкурки возможно на торгах аукциона «Союзпушнина», который три раза в год проводится в Петербурге. На международных торгах в Северной столице традиционно присутствуют иностранные фирмы, для которых борьба за «русский эксклюзив» особенно интересна, поскольку приобрести его они могут только в России. На аукционе отсортированы и собраны шкуры по цвету, размеру, наличию седины и дефектов.

Из 600 тысяч шкур, которые продают на аукционе в год, седыми будут около 2 тысяч на весь мир. Дикая природа зверя не поддаётся селекции: ни вид соболя, ни его порода не могут повлиять на образование седины на шкурке зверя. В фермерском соболе около 70 шкур за год могут обладать особо редкой характеристикой – самым темным цветом №1 и самой большой сединой Silver 5. Такого количества пушнины хватит только на одну шубу в год на весь мир. Только профессионалы и мастера высшего уровня могут работать с этим мехом, специалисты LENA – одни из них.