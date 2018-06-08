Ставки по рублёвым и валютным вкладам Примсоцбанка стали выше

Фото из открытых источников

Примсоцбанк повысил ставки по 5 самым востребованным вкладам. Максимальная ставка по рублёвым депозитам составила 7,2%, по валютным – 1,5% годовых.

Изменения коснулись вкладов «Пенсионный депозит» (6,8%), «Особый» (7%), «Привлекательный» (7%), «Пенсионный+» (7,2%) и «Валютный запас» (1,5%). Также ранее была увеличена эффективная ставка по вкладу «Рациональный» (6,9%) и его онлайн-версии.

— Если у вас появляются излишки денежных средств, оставлять их лежать без дела –попросту терять свои деньги за счёт инфляции, — рассказала Наталья Лошакова, начальник отдела депозитов и расчётных услуг населению ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Вклады позволяют не только сохранить, но и преумножить накопления. Разнообразие предложений позволит клиентам вложить деньги на тех условиях, которые интересуют конкретно их.

Ознакомиться с подробными условиями по вкладам можно в офисах или на сайте Банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.