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Parents Forum запускает программу сбора пожертвований #StandUpforParents

Пятница, 08 Июня 2018 06:36
Parents Forum запускает программу сбора пожертвований #StandUpforParents Фото из открытых источников

КАМБРИДЖ, Массачусетс, 1 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Родители во всем мире, независимо от того откуда они и где они находятся, сталкиваются с аналогичными проблемами. Parents Forum основанный в Кембридже, штат Массачусетс, выбрал 1 июня, Всемирный день родителей, впервые объявленный Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году, для запуска онлайн-кампании по сбору средств #StandUpForParents. Эта кампания укрепит потенциал Форума родителей (Parents Forum) и расширит его уже широкий охват. В течение 25 лет организация разрабатывает и распространяет онлайн- и печатные материалы с практическими инструментами для улучшения общения и повышения эмоциональной осведомленности в семьях.

 

Всемирный день родителей чтит родителей и признает их роль в создании счастливых, заботливых семей. Семьи, в свою очередь, создают основу для сильных общин. Parents Forum, некоммерческая организация, зарегистрированная в США, предоставляет возможности для поддержки родителей через семинары, справочник по программам, и другие учебные материалы и мероприятия. По мере того как родители становятся более эмоционально осведомленными и принимают правильные решения в воспитании детей, этo помогает их ближайшим семьям, а также сообществам, в которых они живут и работают.

 

Средства, полученные через кампанию #StandUpForParents, пойдут на маркетинговые коммуникационные усилия и прямые услуги для родителей на каждом этапе развития их детей от дошкольного образования, в средней школе и за ее пределами. Наши усилия в области коммуникации включают информационно-пропагандистскую работу с общинными учреждениями, школами и предприятиями для поощрения совместного спонсорства или сотрудничества на семинарах для родителей, а также разработку и печать материалов для семинаров. Наши прямые услуги включают проведение семинаров в сообществе родителей и обучение координаторов сообщества. Это может потребовать аренду помещений, предоставление напитков, создание и совместную рассылку приглашений, а также разработку и распространение пресс-релизов.

 

Чем больше средств мы собирем, и чем быстрее мы их собирем, тем быстрее мы сможем достичь целей нашей организации в течение последующих 12 месяцев: предложим больше семинаров, подготовим больше инструкторов по проведению семинаров и распространим больше разнообразных полезных материалов.

 

Ваш подарок, большой или маленький, будет означать МИР для нас! Он покажет нам и родителям, которым мы служим, что вы признаете, насколько они важны для создания и поддержания жизнеспособных, продуктивных и устойчивых сообществ. Ваш дар позволит нам продолжить важную работу, в которую мы много лет вкладываем свои собственные ресурсы сердца, ума и энергии. Времена, возможно, изменились с момента основания Форума родителей (Parents Forum), но потребность в полноценных семьях никогда не уменьшится.

 

ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В этой возможности ПОКАЗАТЬ РОДИТЕЛЯМ ВЕЗДЕ КАК МЫ ценим ИХ, КАК ГЛУБОКО МЫ ОСОЗНАЕМ ИХ РОЛЬ В НАШИХ СООБЩЕСТВАХ И КАК НЕУКЛОННО МЫ ИХ ПОДДЕРЖИВАЕМ. 

https://www.gofundme.com/stand-up-for-parents 

СПАСИБО.

 

КОНТАКТНАЯ: Eve Sullivan  /  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  /  +1-617-864-3802 (БОСТОН, Масс.)

 

Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/698185/Parents_Forum___Logo.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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