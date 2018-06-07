Нет предела совершенству или немного о упаковочных машинах компании «ДЭНКАР»

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Автоматические упаковочные машины выгодно отличаются от ручных и полуавтоматических высокой производительностью и возможностью работать автономно в составе конвейерной линии.

Простота использования, скорость упаковки и надежность работы автоматических термоупаковочных машин стали главными показателями сделавшими их практически незаменимыми на производствах как малого и среднего, так и крупного бизнесов.

Автоматические упаковочные машины выгодно отличаются от ручных и полуавтоматических высокой производительностью и возможностью работать автономно в составе конвейерной линии.

Компания «ДЭНКАР» занимаясь не только продажей, но также конструированием и сборкой автоматических упаковочных машин постоянно модернизирует и улучает уже имеющиеся модели, чтобы наши клиенты приобретая термоупаковочную машину могли использовать ее в своем производстве с максимальной эффективностью.

Как правило в состав автоматической упаковочной машины входят:

автоматический термонож с группиратором. Группиратор экономит силы и время оператора на формирование правильной и ровной группы продукции, а также проталкивает ее сквозь термопленку. Термонож же в свою очередь производит отрезание и запаивание термопленки обеспечивая образование поперечных краев упаковки;

термокамера — в которой непосредственно и происходит усаживание термопленки на продукт;

приемный рольганг — на который выезжает готовая, упакованная продукция.

Почему же термоупаковочные машины компании «ДЭНКАР» так хороши?

Раскроем несколько секретов на примере машины ТМ-1А:

Подвижная пневматическая направляющая - обеспечивает сохранность группы, защищая от выпадания товара при проталкивании (например, группы бутылок);

Охлаждение сварочного шва — создает более прочный шов, отсутствует прижигание и налипание шва, защищает подложку от перегрева;

Модернизированная автоматическая размотка пленки — позволяет экономить расходные материалы не снижая при этом качество упаковки;

Более мощный вентилятор — благодаря оптимизации производства совсем недавно мы заменили прежние вентиляторы на более мощные, в металлическом корпусе не поднимая при этом стоимость самой машины.

Также в данной модели есть возможность регулировки температуры в камере, скорости транспортера и регулировка направления потоков воздуха внутри камеры.

Преимуществом автоматических термоупаковочных машин является возможность быстрой переналадки на различные типы и размеры продукта.

Процесс улучшения упаковочных машин на нашем производстве идет постоянно т.к. нет предела совершенству, а наши клиенты достойны только самого лучшего!