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В Юнкане состоялась 9-я Китайская международная выставка дверной индустрии

Вторник, 05 Июня 2018 22:37
В Юнкане состоялась 9-я Китайская международная выставка дверной индустрии Фото из открытых источников

ЮНКАН (YONGKANG), Китай, 29 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- 9-я Китайская международная выставка дверной индустрии (9th China (Yongkang) International Door Industry Expo) проходила с 26 по 28 мая на территории Выставочного и конференц-центра в  Юнкане — центре производства дверей в центрально-китайской провинции Чжэцзян. Свыше 1 000 известных производителей из провинций Хэбэй, Шаньдун, Цзянси и Чжэцзян, города Шанхай, а также США и Южной Кореи приняли участие в выставке, где имели возможность пообщаться с профессиональными покупателями и обсудить новейшие тенденции отрасли.

 

В этом году мероприятие проходит уже в девятый раз. От предыдущих сессий эта выставка отличалась сразу по нескольким аспектам. В первую очередь, увеличилось число участников, приехавших в Юнкан из других регионов. Согласно статистическим данным оргкомитета мероприятия, среди 927 экспонентов 560 представляли «иногородние» предприятия. На их долю пришлось 60% всех участников выставки. Резко возросло и число производителей «умных» замков. Кроме того, заметно увеличилось и количество производителей механического оборудования для производства дверей. Все это является отражением снабженческого подхода юнканских предприятий, делающих акцент на инновациях, технологиях и инвестициях в оборудование, что обеспечивает повышенный уровень автоматизации и интеллектуальности производственного процесса.

 

 Дверная индустрия — основа юнканского промышленного сектора. В городе сконцентрированы предприятия-производители и поставщики, играющие важную роль во всей промышленной цепочке, что в сочетании с самыми передовыми технологическими инновациями и достижениями в сфере продвижения брендов обеспечивает городу статус «Дверной столицы Китая». В Юнкане функционируют свыше 280 профессиональных производителей, ежегодно выпускающие 25 млн. дверей, более 7 млн. из которых экспортируются за рубеж.

 

Ключевые события завершившейся сессии выставки — специальная акция shangwj.com и презентация новых продуктов wujyx.com, - привлекли обширное внимание со стороны участников и гостей мероприятия. Начиная с 2015 года, руководство Сhina Science & Technology Hardware City прилагает все усилия для создания новой экосистемы электронной коммерции. На сегодняшний день в нее уже входят несколько онлайн-платформ: shangwj.com, zhihsc.com, wujyx.com и Smart Exhibition. Деятальность этих площадок ориентирована на интеграцию онлайновой и оффлайновой активности и функций. Сетевые магазины под брендом wujyx.com уже работают в нескольких китайских городах, включая Чжэнчжоу в пров. Хэнань, Иньчуань в Нинся-Хуэйском АР и Сиань в пров. Шэнси.

 

http://www.chidf.com/

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г-жа Ши (Miss Shi), +86-137-5899-8198, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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