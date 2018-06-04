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В Гуйяне открылась Китайская международная выставка отрасли больших данных-2018

Понедельник, 04 Июня 2018 14:46
В Гуйяне открылась Китайская международная выставка отрасли больших данных-2018 Фото из открытых источников

ГУЙЯН (GUIYANG), Китай, 28 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Китайская международная выставка отрасли больших данных-2018 (2018 China International Big Data Industry Expo) открылась в Гуйяне - столице юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, - утром 26 мая. Являясь первым в мире мероприятием данной отрасли, Выставка больших данных была инициирована в 2015 году, а в 2017-м вышла на национальный уровень. В центре внимания выставки в этом году - вопросы интеграции больших данных с другими секторами отрасли. В рамках мероприятия состоятся две конференции, непосредственно в ыставка, конкурс и другие активности.

 

Одновременно с Выставкой больших данных пройдет и Китайский саммит по вопросам инноваций и развития электронной коммерции. Гостей отраслевой выставки ждет экспозиция новейших технологий и продуктов сектора больших данных, а также международный конкурс инновационных путей интеграции больших данных с другими отраслями и искусственным интеллектом. Кроме того, в рамках выставки состоятся и другие специальные мероприятия, посвященные новым концепциям, практическим методам, продуктам и успешным бизнес-примерам в отрасли больших данных.

 

В четырехдневной выставке примут участие около 40 000 гостей, включая свыше 30 ведущих ученых и руководителей компаний из списка Global 500, а также 400 экспонентов и представителей СМИ. В дополнение к мероприятиям основной повестки дня, участников выставки ждут церемонии открытия и закрытия, конференции, восемь диалогов на высшем уровне и свыше 50 форумов, ориентированных на обмен экспертными мнениями относительно развития цифрового Китая.

 

Экспоненты представят вниманию гостей выставки новые возможности в сфере супервычислений и примеры практического применения крупнейшего в мире радиотелескопа субмиллиметрового диапазона - китайского Сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST), - а также телекоммуникационных технологий 5-го поколения и других суперсовременных разработок. В выставке примут участие около 40 отечественных и зарубежных отраслевых фирм. Кроме того, в рамках мероприятия состоится групповой дебют экспонентов, представляющих зарубежные предприятия и правительственные организации Израиля, России, Малайзии, Австралии, Италии, Франции и Южной Кореи.

 

 

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Чжан (Ms. Zhang), +86-10-6307-4101

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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