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Компания XCMG поставляет оборудование горнорудному проекту BHP в Австралии

Понедельник, 04 Июня 2018 08:04
Компания XCMG поставляет оборудование горнорудному проекту BHP в Австралии Фото из открытых источников

СЮЙЧЖОУ (XUZHOU), Китай, 28 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Передовой международный производитель строительной техники, компания XCMG поставляет свое оборудование на крупный рудник BHP по добыче железной руды в австралийском регионе Пилбара. Этот тендерный проект служит продолжением стратегии развития присутствия предприятия на ключевых рынках китайской инициативы «Пояс и путь». Эта стратегия уже включает проекты строительства инфраструктурных проектов и добычи полезных ископаемых в Камбодже, Азербайджане и Малайзии.

 

Компания XCMG поставила самоходные грейдеры GR3505 на рудник BHP в Пилбаре - одну из пяти высококлассных площадок этой добывающей компании в регионе с ежегодным объемом выработки на уровне 275 млн. т. BHP остановила свой выбор на модели GR3505, которую XCMG модернизировала для соответствия требованиям стандартов горно-шахтного оборудования BHP и австралийских регуляторов. Основными факторами в пользу выбора грейдеров XCMG послужили их высокая маневренность, функциональность, эффективность и показатели безопасности.

 

«Являясь одной из очень немногих компаний, производящих крупногабаритное оборудование для добычи полезных ископаемых открытым способом, мы рассматриваем партнерство с BHP как весьма мощный альянс, - отметил Ван Минь (Wang Min), глава правления XCMG. - Эта сделка, наряду с ростом объемов нашей деятельности на рынке Австралии начиная с первых месяцев 2018 года, а также расширением нашего присутствия в странах инициативы «Пояс и путь», помогло нам увеличить долю принадлежащего нам рынка в международном секторе горно-шахтного оборудования».

 

XCMG также направила команду технических представителей для оказания поддержки и обслуживания оборудования на месте эксплуатации в Пилбаре, что гарантирует оперативное реагирование на любые проблемы.

 

Занимая 6-е место в рейтинге 50 ведущих производителей строительной техники и оборудования, XCMG принимает участие во многих международных строительных проектов, особенно в регионах инициативы «Пояс и путь», где рыночный спрос на многофункциональную и надежную технику растет каждый день: 

 

XCMG является единственным поставщиком дорожной техники для проекта восстановления национальной трассы 11 в Камбодже - дороги протяженностью 96,48 км, играющей ключевую роль в сети скоростных шоссе центральной Камбоджи. XCMG обладает крупнейшей долей рынка дорожной техники в Камбодже.

XCMG поставила 34 единицы грузоподъемного оборудования для портового проекта в Азербайджане, включая вездеходные краны, фронтальные погрузчики и ричстакеры. Команда из шести техников на протяжении 30 дней предоставляла сервисы и поддержку в процессе монтажа, тестирования и обучения персонала технике эксплуатации оборудования.

Краны XCMG обслуживают процесс строительства железнодорожной линии на восточном побережье Малайзии - крупнейшем проекте такого рода в регионах инициативы «Пояс и путь».

О компании XCMG

 

Компания XCMG является многонациональной корпорацией, специализирующейся на производстве тяжелого машинного оборудования, и обладает 74-летней историей. На сегодняшний день предприятие занимает шестое место в рейтинге ведущих игроков отрасли строительной техники. Продукция компании экспортируется в 177 стран и регионов мира.

 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.xcmg.com или страницы XCMG в Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn и Instagram.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/697487/XCMG.jpg

 

 

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Хань Чжан (Han Zhang), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +86-516-87739408

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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