Фото из открытых источников

Шэньчжэнь (SHENZHEN), 30 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- 29 мая известный бренд, производитель роботов-пылесосов ILIFE сделает официальное заявление касательно инцидента связанного с веб-сайтами третьих сторон и распространением ложной информации, а также незаконным распространением продукции Ilife и политики обслуживания продукции после продажи.

Официальное заявление компании ILIFE о сайтах третьих сторон и информации представленной на них, а также поддельной продукции и политике обслуживания после продажи.

Основное содержание заявления выглядит следующим образом:

Недавно мы обнаружили, что третья сторона распространила ложную информацию о нашей продукции, а также о политике обслуживания после продаж, через сайты, называющими себя официальными сайтами компании iLife, которые наносят серьезный ущерб интересам потребителей и репутации бренду iLife .

Наше официальное заявление:

1. На сегодняшний день официальный сайт iLife в России обладает только одним доменным именем - iliferobot.com (Русская версия ru.iliferobot.com), другие сайты использующие имя iLife являются неофициальными.

2. Aliexpress и подразделение aliexpress на сайте онлайн покупок T-mall, являются официальными каналами продаж iLife в России, где потребители пользуются официальным обслуживанием после продаж.

3. В дополнение к официальному сайту iLife (iliferobot.com), VK (VK.com/iliferobot) и Facebook (Facebook.com/iliferu), наша компания легально не предоставляет разрешения никаким другим каналам выдавать информацию о политике обслуживания после продажи продукции.

Внимание! Обязательно обращайте внимание на отзывы других клиентов.

4. Мы оставляем за собой право на привлечение к юридической ответственности за любое противоправное деяние, которое наносит ущерб марке iLife.

Приносим извинения за причиненные вам неудобства. В то же время мы напоминаем о том, что потребители нашей продукции должны приобретать её через официальные каналы, для предоставления качественных услуг и обслуживания нашим российским потребителям.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/697764/ILIFE.jpg

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