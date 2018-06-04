Понедельник 04 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Официальное заявление компании ILIFE о сайтах третьих сторон и информации представленной на них, а также поддельной продукции и политике обслуживания после продажи

Официальное заявление компании ILIFE о сайтах третьих сторон и информации представленной на них, а также поддельной продукции и политике обслуживания после продажи

Понедельник, 04 Июня 2018 05:30
Официальное заявление компании ILIFE о сайтах третьих сторон и информации представленной на них, а также поддельной продукции и политике обслуживания после продажи Фото из открытых источников

Шэньчжэнь (SHENZHEN), 30 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- 29 мая известный бренд, производитель роботов-пылесосов ILIFE сделает официальное заявление касательно инцидента связанного с веб-сайтами третьих сторон и распространением ложной информации, а также незаконным распространением продукции Ilife и политики обслуживания продукции после продажи.

 

Официальное заявление компании ILIFE о сайтах третьих сторон и информации представленной на них, а также поддельной продукции и политике обслуживания после продажи.

 

Основное содержание заявления выглядит следующим образом:

 

Недавно мы обнаружили, что третья сторона распространила ложную информацию о нашей продукции, а также о политике обслуживания после продаж, через сайты, называющими себя официальными сайтами компании iLife, которые наносят серьезный ущерб интересам потребителей и репутации бренду iLife .

 

Наше официальное заявление:

 

1. На сегодняшний день официальный сайт iLife в России обладает только одним доменным именем - iliferobot.com (Русская версия ru.iliferobot.com), другие сайты использующие имя iLife являются неофициальными.

 

2. Aliexpress и подразделение aliexpress на сайте онлайн покупок T-mall,  являются официальными каналами продаж iLife в России, где потребители пользуются официальным обслуживанием после продаж.

 

3. В дополнение к официальному сайту iLife (iliferobot.com), VK (VK.com/iliferobot) и Facebook (Facebook.com/iliferu), наша компания легально не предоставляет разрешения никаким другим каналам выдавать информацию о политике обслуживания после продажи продукции.

 

Внимание! Обязательно обращайте внимание на отзывы других клиентов.

 

4. Мы оставляем за собой право на привлечение к юридической ответственности за любое противоправное деяние, которое наносит ущерб марке iLife.

 

Приносим извинения за причиненные вам неудобства. В то же время мы напоминаем о том, что  потребители нашей продукции должны приобретать её через официальные каналы, для предоставления качественных  услуг и обслуживания нашим российским потребителям.

 

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/697764/ILIFE.jpg

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ: Vadim, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +8675523772205

 

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
Главное за сутки
Минздрав сообщил о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске Минздрав сообщил о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске Состояние детей, которые в пятницу получили ожоги в иркутском торгово-развлекательном центре "КомсоМОЛЛ", медики оценивают как стабильное, сообщает министерство здравоохранения региона. "Шесть человек госпитализированы в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы…
В Киеве рассказали о позоре главы МИД В Киеве рассказали о позоре главы МИД Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оказался в невыгодной ситуации из-за спецоперации СБУ об «убийстве» российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий…
Visa: Сбой в работе платежной системы в Европе практически устранен Visa: Сбой в работе платежной системы в Европе практически устранен Европейское подразделение компании Visa извинилось за сбои в обслуживании перед пользователями и сообщило, что проблемы, связанные с работой платежной системы, практически ликвидированы. Соответствующее заявление размещено в пятницу на официальном сайте…

Читайте также
Эксперты назвали необычные вещи, возбуждающие мужчин Эксперты назвали необычные вещи, возбуждающие мужчин Эксперты, сосредоточившиеся на изучении интимных сторон человеческой жизни, рассказали о необычных вещах, которые возбуждают мужчин. Материал, посвященный этому, опубликовал информационный ресурс actualnews.org Одно из первых мест в рейтинге необычных возбуждающих…
Медики рассказали, почему необходимо есть черешню‍ Медики рассказали, почему необходимо есть черешню‍ Вишня птичья, она же черешня — хорошо знакомые каждому плоды, появляющиеся в продаже в конце весны - начале лета. Медики говорят, что это время года необходимо использовать по максимуму, то…
Женский взгляд: Как скромный доход мужчины влияет на отношения Женский взгляд: Как скромный доход мужчины влияет на отношения На просторах микроблогингового сервиса Twitter вспыхнула бурная дискуссия, посвященная влиянию доходов мужчин и женщин на отношения. Поводом для спора стало исследование, которое было проведено еще в 2015 году, однако по…
Сергей Колосков о нюансах проведения процедуры исключения из ЕГРЮЛ юридического лица Сергей Колосков о нюансах проведения процедуры исключения из ЕГРЮЛ юридического лица Вопрос об исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа в порядке ст.21.1 Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заставляет вспомнить плакат, встречавший…
Фото
Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца! Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца!

В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-...

Видео

 

Видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Моя девушка сказала, что ей нужно время и расстояние... Она что, хочет вычислить скорость?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Бизнес и производство
Почему компании выбирают 1С: Бухгалтерию 8 для Украины Почему компании выбирают 1С: Бухгалтерию 8 для Украины
Существует огромное количество программ, созданных для удобства ведения бухгалтерского учета. Однако большинство современных компаний отдают предпочтение единственному ПО. Оно называется 1С: Бухгалтерия 8 для Украины. Рассмотрим основные причины, по которым выбор лег именно на нее. Важно понимать, что 1С: Бухгалтерия 8 для Украины (1С БДУ)…
Компрессоры Atmos: главные преимущества Компрессоры Atmos: главные преимущества
Компрессоры Atmos представляют собой специальное устройство, которое имеет профессиональное назначение и может быть использовано в столярной промышленности, на небольшом производстве, в цеху по окрашиванию, гаражах, создании мебели и для упаковочного направления. Данная продукция создается на заводе в Чехии, приобрести ее можно в специализированном магазине. Более…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.