Шэньчжэнь (SHENZHEN), 30 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- 29 мая известный бренд, производитель роботов-пылесосов ILIFE сделает официальное заявление касательно инцидента связанного с веб-сайтами третьих сторон и распространением ложной информации, а также незаконным распространением продукции Ilife и политики обслуживания продукции после продажи.
Официальное заявление компании ILIFE о сайтах третьих сторон и информации представленной на них, а также поддельной продукции и политике обслуживания после продажи.
Основное содержание заявления выглядит следующим образом:
Недавно мы обнаружили, что третья сторона распространила ложную информацию о нашей продукции, а также о политике обслуживания после продаж, через сайты, называющими себя официальными сайтами компании iLife, которые наносят серьезный ущерб интересам потребителей и репутации бренду iLife .
Наше официальное заявление:
1. На сегодняшний день официальный сайт iLife в России обладает только одним доменным именем - iliferobot.com (Русская версия ru.iliferobot.com), другие сайты использующие имя iLife являются неофициальными.
2. Aliexpress и подразделение aliexpress на сайте онлайн покупок T-mall, являются официальными каналами продаж iLife в России, где потребители пользуются официальным обслуживанием после продаж.
3. В дополнение к официальному сайту iLife (iliferobot.com), VK (VK.com/iliferobot) и Facebook (Facebook.com/iliferu), наша компания легально не предоставляет разрешения никаким другим каналам выдавать информацию о политике обслуживания после продажи продукции.
Внимание! Обязательно обращайте внимание на отзывы других клиентов.
4. Мы оставляем за собой право на привлечение к юридической ответственности за любое противоправное деяние, которое наносит ущерб марке iLife.
Приносим извинения за причиненные вам неудобства. В то же время мы напоминаем о том, что потребители нашей продукции должны приобретать её через официальные каналы, для предоставления качественных услуг и обслуживания нашим российским потребителям.
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/697764/ILIFE.jpg
КОНТАКТНАЯ: Vadim, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +8675523772205
В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-...
Видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой
Моя девушка сказала, что ей нужно время и расстояние... Она что, хочет вычислить скорость?
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.